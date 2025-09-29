Horóscopo chino: estos son los tres signos más íntegros

La astrología oriental está determinada por ciclos de 12 años, cada uno de ellos regidos por un animal del zodíaco chino. A su vez, los signos del zodíaco están representados por animales, cuyas características determinan los rasgos de personalidad de los nacidos bajo cada uno de los signos del horóscopo chino.

Es por esto, que conocer los principales atributos de los signos del zodíaco pueden brindarnos información muy valiosa acerca de nuestra forma de ser y de ver el mundo. Descubre, a continuación, cuáles son los 3 signos del horóscopo chino más íntegros de todos, según indican las predicciones de la astrología oriental.

Dragón

El dragón es el animal más importante para la astrología oriental, y así lo destaca el horóscopo chino. Tienen una gran nobleza y, si bien su lado oscuro surge como producto de su arrogancia, lo que debes esperar de un dragón es que siempre valide su posición con la verdad. Una persona nacida bajo el signo del zodíaco del Dragón es ideal para ocupar un cargo de responsabilidad en las finanzas.

Cabra

Las personas nacidas bajo el signo del zodíaco de la Cabra en el horóscopo chino tienen la característica de ser testarudas pero muy amables. Se manejan en la vida de una forma muy frontal. De acuerdo con la astrología oriental, esto a veces genera algunos roces porque pueden ser poco delicadas, pero las cabras son fieles y, sobre todo, muy honradas. Es posible que con una persona del signo de cabra no encuentres muchas sonrisas, pero sí lealtad a la pareja.

Conejo

El signo del zodíaco del Conejo en el en el horóscopo oriental es uno de los más bondadosas. Tiene una personalidad muy agradable, pero no por eso poco astuta. Según indica la astrología oriental, saben muy bien dónde meterse. A la hora de confiar una tarea en alguien, optar por una persona que sea conejo es una gran decisión.