Horóscopo del lunes 29 de septiembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: la comunicación abierta fortalece tu relación.

Trabajo: tu iniciativa genera avances visibles.

Salud: energía alta para empezar la semana con fuerza.

Números de la suerte: 3, 14, 27

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: la ternura y los gestos sencillos aportan calma.

Trabajo: tu esfuerzo empieza a dar frutos concretos.

Salud: cuidá tu alimentación para mantener la vitalidad.

Números de la suerte: 5, 12, 29

Noticias Relacionadas Los signos del zodiaco que se destacan por ser distantes

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: tu simpatía conquista corazones.

Trabajo: reuniones y charlas traen oportunidades.

Salud: prestá atención al descanso nocturno.

Números de la suerte: 2, 11, 20

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: el afecto familiar se vuelve protagonista.

Trabajo: organizás tus prioridades con claridad.

Salud: equilibrio emocional que potencia tu bienestar.

Números de la suerte: 6, 15, 23

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: un gesto romántico alegrará tu día.

Trabajo: tu liderazgo inspira a los demás.

Salud: energía óptima para deportes y movimiento.

Números de la suerte: 8, 19, 25

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: la claridad en tus palabras evita malentendidos.

Trabajo: resolvés con éxito temas pendientes.

Salud: incorporar hábitos saludables será clave.

Números de la suerte: 4, 13, 21

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: la armonía y el cariño fluyen en tu entorno.

Trabajo: día favorable para equilibrar proyectos.

Salud: dedicá tiempo a la relajación y la calma.

Números de la suerte: 7, 12, 26

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: dejar atrás viejas tensiones abre paso a lo nuevo.

Trabajo: tu intuición será clave para tomar decisiones.

Salud: buscá actividades que te renueven.

Números de la suerte: 9, 17, 30

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: la espontaneidad fortalece tus vínculos.

Trabajo: nuevas ideas impulsan tus proyectos.

Salud: energía en alza para actividades al aire libre.

Números de la suerte: 1, 15, 28

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la confianza mutua genera estabilidad.

Trabajo: tu disciplina recibe reconocimiento.

Salud: cuidá tus horas de sueño.

Números de la suerte: 2, 16, 24

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: charlas profundas iluminan tu camino afectivo.

Trabajo: proyectos en equipo avanzan con éxito.

Salud: buen momento para meditación o yoga.

Números de la suerte: 5, 14, 27

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad conecta con los sentimientos ajenos.

Trabajo: tu creatividad resuelve obstáculos.

Salud: el contacto con el agua será revitalizante.

Números de la suerte: 6, 18, 22