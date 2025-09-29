Lengua a la vinagreta casera: sabor y frescura en cada rodaja

La lengua a la vinagreta es uno de los platos más tradicionales de la cocina casera argentina, especialmente presente en las mesas de las celebraciones de Fin de Año. Su sabor delicado y su textura tierna la convierten en una entrada perfecta o en un protagonista dentro de una picada elegante y casera. Aunque puede parecer un plato complejo, su preparación es sencilla si se respetan los tiempos de cocción y los detalles del aderezo.

La preparación paso a paso

El secreto de una lengua a la vinagreta perfecta está en la cocción lenta de la lengua vacuna. Este proceso garantiza que la carne quede suave y jugosa, lista para absorber todo el sabor de la vinagreta. Una vez cocida, se pela cuidadosamente para retirar la piel gruesa y se corta en finas rodajas, lo que permite que el aderezo penetre de manera uniforme y realce su sabor natural.

La vinagreta, que combina aceite, vinagre, ajo y perejil fresco, es fundamental para dar frescura y aroma al plato. Este aderezo se puede preparar con aceite de girasol, maíz o incluso de oliva, y su intensidad se ajusta al gusto personal con la cantidad de ajo, sal y pimienta.

Ingredientes (para 4 personas)

1 lengua vacuna

1 cebolla

1 hoja de laurel

2 dientes de ajo

½ taza de aceite de girasol o maíz

½ taza de vinagre de vino

½ taza de perejil fresco picado

Sal y pimienta a gusto

Preparación

Lavar bien la lengua y colocarla en una olla grande con abundante agua, la cebolla y la hoja de laurel. Hervir durante 2 a 3 horas, hasta que la lengua esté tierna.

Retirar del fuego, dejar entibiar y pelar cuidadosamente la lengua, eliminando la piel gruesa. Cortar en rodajas finas.

En un bol, mezclar el aceite, el vinagre, los ajos picados, el perejil, la sal y la pimienta, hasta obtener una vinagreta homogénea.

Colocar las rodajas de lengua en una fuente y cubrir con la vinagreta, asegurándose de que todas queden bien impregnadas.

Tapar la fuente y llevar a la heladera durante al menos 12 horas antes de servir, para que los sabores se integren.

Consejos para un resultado perfecto

Para potenciar el sabor, se puede añadir un toque de mostaza o de limón a la vinagreta.

Se recomienda preparar el plato con un día de anticipación; la lengua a la vinagreta sabe aún mejor cuando se deja reposar en frío.

Acompañar con pan fresco, rodajas de tomate o verduras encurtidas para una presentación más atractiva.

Con esta receta, la lengua a la vinagreta se transforma en un plato elegante y tradicional que combina la suavidad de la carne con la frescura de la vinagreta, ideal para sorprender a familiares y amigos durante las celebraciones.