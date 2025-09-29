Tarot del colibrí: el poder de la intuición frente al exceso de razón

Carta 1) Rey de espadas: dominio racional. Liderazgo. Intelecto. Frialdad. Estrategias. Verdad

Carta 2) Tres de espadas: dolor emocional. Traición. Pena. Decepción

Carta 3) Dos de espadas: decisión racional. Dificultad para elegir entre dos caminos contrapuestos. Las respuestas están en el interior de la persona.

Mensaje final

¡¡Cuántas espadas!! Demasiada mente en esta persona. Exceso de racionalidad que bloquea lo emocional. Tal vez en algún momento de su vida esta persona se sintió dañada emocionalmente, expuso sus sentimientos y la lastimaron, por lo cual y quizás como autodefensa se muestra como alguien con frialdad y muy racional, no deja ver sus sentimientos y no los expresa. Esta persona tiene o tendrá que tomar una decisión muy importante que le resulta muy difícil. La decisión es entre dos caminos posibles contrapuestos entre sí. Dice el tarot que las respuestas que se necesitan para decidir se deben buscar en la propia interioridad y que no es conveniente dejarse llevar por distracciones externas u opiniones ajenas. La claridad y la verdad para tomar la decisión adecuada residen en su interior, en ese espacio no sólo hay razón, también intuición y conexión espiritual que son dos cosas muy importantes para salir del bloqueo y el estancamiento en el que la persona se encuentra.

