Bocaditos de pollo con cebolla y queso: crujientes, cremosos y fáciles de preparar

Si buscás una opción deliciosa, fácil de preparar y que siempre sorprenda a tus invitados, estos bocaditos de pollo con cebolla y queso son la elección perfecta. Crujientes por fuera y cremosos por dentro, combinan sabores sencillos que se complementan a la perfección, convirtiéndose en un snack ideal para reuniones, fiestas o incluso para disfrutar en casa como un antojo especial. Con unos pocos pasos y ingredientes accesibles, podés lograr un resultado que dejará a todos pidiendo más.

Ingredientes:

500 gramos de pechuga de pollo cocida y desmenuzada

1 cebolla grande, finamente picada

200 gramos de queso crema

100 gramos de queso rallado (mozzarella o cheddar)

1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharada de perejil fresco picado (opcional)

Sal y pimienta al gusto

1 paquete de masa de empanadas o tortillas

Aceite para freír (opcional)

Preparación:

En un sartén grande, calienta un poco de aceite y sofríe la cebolla hasta que esté translúcida. Agrega el pollo desmenuzado, el ajo en polvo, el perejil, la sal y la pimienta. Cocina unos minutos mientras mezclas bien.

Retira del fuego y añade el queso crema y el queso rallado. Mezcla hasta obtener una preparación cremosa y homogénea.

Precalienta el horno a 180?°C (350?°F). Si usás masa de empanadas, cortá los círculos para formar los bocaditos. Si preferís tortillas, calentálas un poco para que sean más flexibles. Coloca una cucharada de la mezcla en el centro, cerrá y sellá los bordes con un tenedor.

Podés freírlos en aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes, o bien hornearlos durante 15-20 minutos hasta que adquieran un color dorado.

Retirá del horno y dejá enfriar un par de minutos antes de servir. Acompañalos con salsas como guacamole o salsa de tomate.