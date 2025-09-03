cocina
Cómo hacer salsa blanca
La salsa blanca, también conocida como bechamel, es una de las salsas madre de la cocina francesa y un básico indispensable en la gastronomía. Su versatilidad la convierte en el acompañamiento perfecto para pastas, verduras gratinadas, lasañas y más. En este artículo, aprenderás a preparar una salsa blanca suave y sin grumos, ideal para elevar cualquier plato.
Ingredientes:
- 50 g de manteca
- 50 g de harina
- 500 ml de leche
- Sal al gusto
- Pimienta blanca al gusto
- Nuez moscada al gusto (opcional)
Instrucciones:
Preparar el roux:
En una cacerola mediana, derrite la manteca a fuego medio.
Una vez derretida, añade la harina y mezcla con una cuchara de madera o un batidor de alambre.
Cocina esta mezcla (roux) durante 2-3 minutos, removiendo constantemente para evitar que se dore. El objetivo es eliminar el sabor crudo de la harina, pero sin cambiar su color.
Añadir la leche:
Retira la cacerola del fuego y, mientras sigues removiendo, añade la leche poco a poco para evitar que se formen grumos.
Vuelve a colocar la cacerola a fuego medio-bajo y continúa cocinando, sin dejar de remover, hasta que la salsa comience a espesar.
Sazonar la salsa:
Cuando la salsa haya alcanzado la consistencia deseada, añade sal, pimienta blanca y una pizca de nuez moscada.
Remueve bien para distribuir los condimentos de manera uniforme.
Cocinar hasta lograr la consistencia perfecta:
Cocina la salsa durante unos 5-7 minutos más, removiendo de vez en cuando. La salsa blanca debe quedar suave, cremosa y sin grumos.
Si queda muy espesa, puedes añadir un poco más de leche hasta alcanzar la textura que prefieras.
Consejos adicionales:
Evita los grumos: Para obtener una salsa blanca sin grumos, es fundamental añadir la leche de a poco y batir vigorosamente después de cada adición.
Varía la receta: Puedes personalizar la salsa blanca añadiendo queso rallado para obtener una salsa Mornay, o incluso ajo y cebolla en polvo para darle un toque extra de sabor.