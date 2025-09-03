Cómo hacer salsa blanca

La salsa blanca, también conocida como bechamel, es una de las salsas madre de la cocina francesa y un básico indispensable en la gastronomía. Su versatilidad la convierte en el acompañamiento perfecto para pastas, verduras gratinadas, lasañas y más. En este artículo, aprenderás a preparar una salsa blanca suave y sin grumos, ideal para elevar cualquier plato.

Ingredientes:

50 g de manteca

50 g de harina

500 ml de leche

Sal al gusto

Pimienta blanca al gusto

Nuez moscada al gusto (opcional)

Instrucciones:

Preparar el roux:

En una cacerola mediana, derrite la manteca a fuego medio.

Una vez derretida, añade la harina y mezcla con una cuchara de madera o un batidor de alambre.

Cocina esta mezcla (roux) durante 2-3 minutos, removiendo constantemente para evitar que se dore. El objetivo es eliminar el sabor crudo de la harina, pero sin cambiar su color.

Añadir la leche:

Retira la cacerola del fuego y, mientras sigues removiendo, añade la leche poco a poco para evitar que se formen grumos.

Vuelve a colocar la cacerola a fuego medio-bajo y continúa cocinando, sin dejar de remover, hasta que la salsa comience a espesar.

Sazonar la salsa:

Cuando la salsa haya alcanzado la consistencia deseada, añade sal, pimienta blanca y una pizca de nuez moscada.

Remueve bien para distribuir los condimentos de manera uniforme.

Cocinar hasta lograr la consistencia perfecta:

Cocina la salsa durante unos 5-7 minutos más, removiendo de vez en cuando. La salsa blanca debe quedar suave, cremosa y sin grumos.

Si queda muy espesa, puedes añadir un poco más de leche hasta alcanzar la textura que prefieras.

Consejos adicionales:

Evita los grumos: Para obtener una salsa blanca sin grumos, es fundamental añadir la leche de a poco y batir vigorosamente después de cada adición.

Varía la receta: Puedes personalizar la salsa blanca añadiendo queso rallado para obtener una salsa Mornay, o incluso ajo y cebolla en polvo para darle un toque extra de sabor.