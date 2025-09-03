Tarot del colibrí: llega una etapa luminosa

Carta 1) Ocho de oros: esfuerzo. Trabajo. Dedicación. Concentración. Ganancias.

Carta 2) El sol: claridad. Luz. Calidez. Alegría. Amor. Abundancia. Felicidad.

Carta 3) El carro: decisión. Determinación. Triunfo. Éxitos. Derribar obstáculos. Llevar las riendas de la propia vida. Movimiento.



Mensaje final:

Un hermoso mensaje trae hoy el tarot. El sol como carta central de la tirada anuncia una etapa luminosa en la vida de la persona. El sol es probablemente la mejor carta del tarot, la más positiva y su presencia habla de felicidad, alegría, creatividad, amor, prosperidad, salud, en fin, lo que cualquier persona desearía tener en su vida. Dicen las cartas que esta persona ha puesto muchísimo esfuerzo, voluntad y trabajo para que esto suceda. Llegan triunfos y éxitos totalmente merecidos por este alguien. Qué más decir!! A disfrutar de lo que se ha logrado! Felicitaciones!!!

