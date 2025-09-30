Cómo preparar hamburguesas de pollo deliciosas y saludables en casa

La hamburguesa de pollo casera es una opción práctica y saludable para quienes desean disfrutar de un plato sabroso sin recurrir a la carne roja. Para prepararlas se necesitan ingredientes fáciles de conseguir: pechuga de pollo picada, pan rallado, ajo, cebolla, huevo, sal, pimienta y un poco de aceite vegetal.

El procedimiento es sencillo: se mezclan todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea y se forman las hamburguesas del tamaño deseado. Luego, se cocinan en una sartén hasta dorarlas por ambos lados. Se pueden servir en pan de hamburguesa acompañadas de lechuga, tomate, cebolla, queso y la salsa preferida.

Noticias Relacionadas Lengua a la vinagreta casera: sabor y frescura en cada rodaja

Preparar hamburguesas de pollo en casa permite controlar los ingredientes y asegurarse de que sean nutritivas, bajas en grasas y llenas de sabor, convirtiéndose en una excelente opción para una comida casera y saludable.