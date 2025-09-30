Polvorones: deliciosas galletas tradicionales

Los polvorones son unas galletas suaves, desmenuzables y con un delicioso sabor a manteca que se deshacen en la boca. Son un clásico de la repostería, ideales para acompañar el café o el té. En este artículo te enseñaremos cómo hacer polvorones caseros de manera sencilla y rápida, para que puedas disfrutar de su inconfundible sabor en casa.

Los polvorones son galletas típicas de la repostería española y latinoamericana. Se caracterizan por su textura friable, que se desmorona fácilmente, lo que les da su nombre, ya que literalmente parecen “polvo” al morderlos. Tradicionalmente, se elaboran con ingredientes simples como harina, azúcar y manteca, y pueden llevar distintos sabores, como vainilla, almendra o limón.

Ingredientes (para 20-25 galletas)

200 g de manteca a temperatura ambiente

100 g de azúcar glas (impalpable)

300 g de harina de trigo

1 cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de limón (opcional)

Azúcar glas adicional para decorar

Instrucciones paso a paso

1. Preparar los ingredientes

Precalienta el horno a 180°C y forra una bandeja con papel para hornear. Es importante que la manteca esté blanda para que sea más fácil trabajar la masa.

2. Batir la manteca y el azúcar

En un bol grande, bate la manteca junto con el azúcar glas hasta obtener una mezcla suave y cremosa. Puedes hacerlo a mano con una espátula o usar una batidora eléctrica. Añade la esencia de vainilla o la ralladura de limón si deseas darle un toque extra de sabor.

3. Incorporar la harina

Tamiza la harina y agrégala poco a poco a la mezcla de manteca y azúcar. Continúa batiendo hasta que la masa tenga una consistencia suave pero firme. La masa debe ser fácil de manejar y no pegajosa. Si está muy blanda, puedes refrigerarla durante 15-20 minutos para que sea más fácil trabajarla.

4. Formar las galletas

Toma pequeñas porciones de masa (del tamaño de una nuez) y forma bolitas con las manos. Colócalas en la bandeja preparada, dejando un espacio entre cada una. Con la ayuda de la palma de tu mano o el dorso de una cuchara, aplana ligeramente las bolitas para darle la forma característica de los polvorones.

5. Hornear los polvorones

Hornea las galletas en el horno precalentado durante 12-15 minutos, o hasta que los bordes comiencen a dorarse ligeramente. Ten cuidado de no sobrecocerlos, ya que los polvorones deben quedar blancos en la superficie. Retíralos del horno y deja que se enfríen completamente en la bandeja, ya que estarán muy frágiles al salir.

6. Decorar con azúcar glas

Una vez que los polvorones estén fríos, espolvorea generosamente con azúcar glas para darles ese toque tradicional y visualmente atractivo. ¡Estarán listos para disfrutar!

Consejos para unos polvorones perfectos

No sobrebatas la masa: Bate la manteca y el azúcar hasta que estén cremosos, pero evita trabajar demasiado la masa una vez que agregues la harina para que los polvorones no queden duros.

Refrigera la masa si es necesario: Si la masa está muy blanda, refrigerarla ayudará a que sea más fácil de manejar y a que las galletas mantengan su forma en el horno.

Usa manteca de calidad: La manteca es el ingrediente principal de los polvorones, así que es fundamental que sea de buena calidad para obtener un sabor delicioso.