Por qué los gatos se revuelcan en la tierra: curiosidades y teorías

El curioso hábito de los gatos de revolcarse en la tierra ha despertado la atención de investigadores y amantes de los animales durante años, aunque hasta el momento no existe una explicación definitiva sobre este comportamiento. Sin embargo, diversos expertos en comportamiento felino han planteado varias teorías que podrían dar luces sobre esta práctica tan particular.

Una de las hipótesis más aceptadas sugiere que los gatos se revuelcan en la tierra para eliminar olores indeseados que hayan adquirido durante sus recorridos. Al frotarse contra la superficie del suelo, logran limpiar su pelaje de aromas que podrían interferir con su camuflaje natural o alertar a posibles presas, lo que resulta especialmente útil para gatos que conservan instintos de caza, aunque vivan en un entorno doméstico.

Otra explicación apunta a que este comportamiento tiene un componente social y territorial. Al impregnarse de los aromas del lugar, los gatos refuerzan su identidad y señalan a otros felinos que ese espacio está ocupado. Esta práctica sería una manera sutil de comunicar presencia sin necesidad de confrontación directa.

Además, algunos especialistas consideran que revolcarse en la tierra puede ayudar a los gatos a mantenerse frescos o a protegerse de parásitos externos, como pulgas y garrapatas. La capa de tierra que cubre su pelaje podría actuar como una especie de barrera natural, ayudándolos a mantenerse limpios y reduciendo la incomodidad causada por insectos.

En definitiva, aunque la razón exacta detrás de este comportamiento sigue siendo un misterio, es probable que los gatos lo realicen por una combinación de motivos: higiene, camuflaje, comunicación y protección. Este sencillo gesto revela lo complejos y fascinantes que son los felinos, capaces de combinar instintos ancestrales con comportamientos cotidianos en su vida doméstica.