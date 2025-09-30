Tarot del colibrí: es el momento de dejar los miedos atrás

Carta 1) Ocho de bastos: comunicaciones. Noticias. Acciones rápidas y enfocadas.

Carta 2) Cuatro de oros: avaricia. Estancamiento. No poder soltar.

Carta 3) Seis de espadas: moverse hacia un lugar mejor. Movimiento espacial o interior. Travesía en compañía. Dejar el pasado atrás.



Mensaje final

La persona se encuentra en un estado de estancamiento, sus movimientos han estado, o tal vez aún estén, muy limitados por la tristeza, la nostalgia o pensamientos que la mantienen atrapada con respecto a algo que no se quiere, o no se puede soltar. Quizás sea algo material que se ha conseguido con mucho esfuerzo, una persona, una situación..pero es algo que la persona considera de mucho valor y que no quiere soltar, ni dejar ir. El tarot dice que así no se puede avanzar en la vida, porque sea lo que sea que no se suelta, mantiene a la persona en una situación de bloqueo y de estancamiento, como se ve claramente en la carta del cuatro de oros o pentáculos. El costo de mantener eso a lo que la persona se aferra, es muy alto. Mientras se queda agarrada e inmóvil, el tiempo pasa y no regresa más. Qué puede ser más valioso que el tiempo que se nos da para buscar la felicidad? Dicen las cartas que a veces hay que dejar cosas atrás y seguir el camino haciendo lo que se pueda para estar bien: una pequeña primera acción, una comunicación, un movimiento hacia lo que se piensa podría traer una oportunidad nueva y mejor. Es momento de dejar los miedos, la tristeza, situaciones, personas o cosas que ya no suman, atrás, y emprender un nuevo camino. El que no arriesga, no gana. Adelante! El tarot dice que está persona no emprenderá su camino en soledad, habrá personas que la quieren que la acompañarán y respaldarán en esa búsqueda de bienestar.