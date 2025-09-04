Guiso de porotos casero: receta tradicional y reconfortante

El guiso de porotos es uno de esos platos que nunca pasan de moda. Presente en la gastronomía de distintas culturas y muy popular en América Latina, este guiso combina la simpleza de las legumbres con el sabor de los vegetales y, en algunas variantes, con el aporte de carnes que lo hacen aún más sustancioso. Es una comida hogareña, nutritiva y perfecta para compartir en familia, especialmente en los días fríos.

Ingredientes

2 tazas de porotos (frescos o secos, remojados 8 horas si son secos)

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

2 zanahorias medianas

2 papas

1 hoja de laurel

1 litro de caldo de verduras o de carne

Aceite de oliva (al gusto)

Sal y pimienta (al gusto)

Comino y pimentón dulce (opcional)

Perejil fresco para decorar

Preparación paso a paso

Preparar los porotos

Si son secos: escúrrelos tras el remojo, enjuágalos y hiérvelos en agua con una pizca de sal durante 1 hora, hasta que estén tiernos.

Si son frescos: puedes usarlos directamente sin hervir previamente.

Hacer el sofrito

En una olla grande, calienta un chorrito de aceite de oliva a fuego medio.

Añade la cebolla picada y el ajo triturado, y sofríe hasta que la cebolla esté transparente.

Incorpora el pimiento y las zanahorias en cubos pequeños, y cocina unos minutos hasta que estén tiernos.

Armar el guiso

Agrega las papas en cubos y los porotos ya cocidos. Mezcla bien para integrar todos los ingredientes.

Cocinar

Vierte el caldo y añade la hoja de laurel.

Suma sal, pimienta, comino y pimentón a gusto.

Lleva a ebullición y luego baja el fuego, dejando cocinar a fuego lento unos 30 minutos. Remueve de vez en cuando.

Finalizar y servir

Retira la hoja de laurel.

Sirve el guiso caliente en platos hondos y decora con perejil fresco picado.

Este guiso de porotos es una receta versátil: podés enriquecerlo con chorizo colorado, panceta o carne vacuna para un plato más contundente, o mantenerlo solo con vegetales para una versión ligera y vegetariana.