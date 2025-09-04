Guiso de porotos casero: receta tradicional y reconfortante

cocina
Guiso de porotos casero: receta tradicional y reconfortanteSustancioso, nutritivo y lleno de sabor, el guiso de porotos es un clásico de la cocina casera en América Latina.
El guiso de porotos es uno de esos platos que nunca pasan de moda. Presente en la gastronomía de distintas culturas y muy popular en América Latina, este guiso combina la simpleza de las legumbres con el sabor de los vegetales y, en algunas variantes, con el aporte de carnes que lo hacen aún más sustancioso. Es una comida hogareña, nutritiva y perfecta para compartir en familia, especialmente en los días fríos.
Ingredientes
- 2 tazas de porotos (frescos o secos, remojados 8 horas si son secos)
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 1 pimiento rojo
- 2 zanahorias medianas
- 2 papas
- 1 hoja de laurel
- 1 litro de caldo de verduras o de carne
- Aceite de oliva (al gusto)
- Sal y pimienta (al gusto)
- Comino y pimentón dulce (opcional)
- Perejil fresco para decorar
Preparación paso a paso
Preparar los porotos
Si son secos: escúrrelos tras el remojo, enjuágalos y hiérvelos en agua con una pizca de sal durante 1 hora, hasta que estén tiernos.
Si son frescos: puedes usarlos directamente sin hervir previamente.
Hacer el sofrito
En una olla grande, calienta un chorrito de aceite de oliva a fuego medio.
Añade la cebolla picada y el ajo triturado, y sofríe hasta que la cebolla esté transparente.
Incorpora el pimiento y las zanahorias en cubos pequeños, y cocina unos minutos hasta que estén tiernos.
Armar el guiso
Agrega las papas en cubos y los porotos ya cocidos. Mezcla bien para integrar todos los ingredientes.
Cocinar
Vierte el caldo y añade la hoja de laurel.
Suma sal, pimienta, comino y pimentón a gusto.
Lleva a ebullición y luego baja el fuego, dejando cocinar a fuego lento unos 30 minutos. Remueve de vez en cuando.
Finalizar y servir
Retira la hoja de laurel.
Sirve el guiso caliente en platos hondos y decora con perejil fresco picado.
Este guiso de porotos es una receta versátil: podés enriquecerlo con chorizo colorado, panceta o carne vacuna para un plato más contundente, o mantenerlo solo con vegetales para una versión ligera y vegetariana.