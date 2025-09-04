Horóscopo chino: descubre qué dice tu signo sobre tu forma de ser

El horóscopo chino es una de las tradiciones más antiguas de Oriente y se basa en un ciclo de doce años, cada uno regido por un animal que representa cualidades, virtudes y desafíos en la personalidad de quienes nacen bajo su influencia. A diferencia del zodiaco occidental, que se organiza según los meses, en la astrología china el signo depende del año de nacimiento y también se ve influido por el elemento asociado (madera, fuego, tierra, metal y agua).

A continuación, un repaso por los 12 signos y sus características principales:

Rata

Astuta, intuitiva y con gran capacidad de observación. Son personas estratégicas, curiosas y con talento para descubrir oportunidades que otros pasan por alto.

Búfalo (o Buey)

Representa la disciplina, la paciencia y la constancia. Los nacidos bajo este signo son trabajadores incansables, confiables y muy responsables.

Tigre

Valiente, apasionado y algo impulsivo. El Tigre simboliza la fuerza y el liderazgo, pero también el deseo de libertad e independencia.

Conejo

Amable, sensible y diplomático. El Conejo es el signo de la empatía y la armonía, con una tendencia a evitar conflictos y buscar la paz.

Dragón

Carismático y enérgico, es uno de los signos más poderosos. Representa la suerte, la creatividad y el espíritu emprendedor, aunque a veces puede ser dominante.

Serpiente

Sabia, intuitiva y profunda. Las personas de este signo poseen gran capacidad de análisis y suelen ser reservadas, pero con un gran magnetismo personal.

Caballo

Libre, optimista y entusiasta. El Caballo ama la aventura y el movimiento, aunque a veces le cuesta mantener la constancia.

Cabra

Tierna, creativa y generosa. Este signo se caracteriza por su sensibilidad artística y su gran corazón, siempre dispuesto a brindar apoyo.

Mono

Ingenioso, sociable y divertido. Los nacidos bajo este signo se adaptan fácilmente a los cambios y destacan por su picardía e inteligencia práctica.

Gallo

Organizado, observador y trabajador. El Gallo simboliza la puntualidad y el orden, con una fuerte necesidad de cumplir lo que promete.

Perro

Fiel, honesto y protector. Representa la lealtad y la justicia, y quienes nacen bajo este signo suelen ser grandes defensores de las causas nobles.

Cerdo

Generoso, noble y bondadoso. El Cerdo es símbolo de abundancia y amistad sincera, aunque a veces puede pecar de ingenuo.