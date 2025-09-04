Tarot del colibrí: después del esfuerzo llega la recompensa

Carta 1) Diez de bastos: carga. Peso. Cansancio. Agotamiento. Falta poco para llegar a la meta pero ya casi sin fuerzas.

Carta 2) El mundo: cierre de ciclo. Nuevos comienzos. Éxitos. Logros.

Carta 3) Seis de bastos: triunfo. Logros. Reconocimientos. Sueños cumplidos.



Mensaje final:

Alguien está llegando a una meta que se ha propuesto, al límite de sus fuerzas. El esfuerzo ha sido muy grande. No obstante el agotamiento, las cartas dicen que la persona por fin llega, y con esa llegada termina un ciclo de su vida. Ya está. No más esfuerzo. El camino ha sido muy duro, pero ahora viene una nueva etapa donde las cosas fluirán fácilmente, el panorama se presentará sin obstáculos y la realidad se verá renovada. Llegan nuevas oportunidades, éxitos, logros y reconocimientos merecidos para quien ha puesto todo de sí para tener esos logros. Se ha sembrado muy bien y ahora se aproxima el momento de recoger los frutos en abundancia. Felicitaciones para aquellos que sientan en su corazón que este mensaje les está dirigido.

