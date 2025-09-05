¿Cómo preparar paso a paso la clásica carbonada en zapallo?

Una receta tradicional que combina sabores de la tierra, cocida y servida dentro de un zapallo

La carbonada en zapallo es un clásico de la cocina criolla que une colores, aromas y texturas en un solo plato. Se sirve dentro del mismo zapallo ahuecado, lo que la convierte en una comida tan sabrosa como vistosa.

Ingredientes

1 zapallo grande (tipo plomo o cabutia)

½ kg de carne (nalga, cuadril o roast beef), cortada en cubos

2 choclos en rodajas

2 papas en cubos

1 batata en cubos

2 zanahorias en cubos

1 cebolla grande picada

1 morrón rojo picado

2 tomates pelados y picados

½ taza de arroz o trigo burgol (opcional)

Caldo de carne o verdura, cantidad necesaria

Aceite, sal, pimienta, pimentón y comino a gusto

Verdeo o perejil fresco para decorar

Preparación

Preparar el zapallo: cortar la parte superior como si fuera una tapa, ahuecarlo retirando semillas y fibras, y reservar. Se puede precocinar en horno suave 20 minutos para que quede más tierno.

Dorar la carne: en una olla grande, calentar aceite y sellar la carne en cubos hasta que tome color.

Agregar verduras de base: sumar la cebolla, el morrón y los tomates, cocinar hasta que se integren bien. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y comino.

Incorporar el resto de los vegetales: añadir papas, batata, zanahoria y choclo. Cubrir con caldo caliente y cocinar a fuego medio.

Sumar el cereal (opcional): integrar el arroz o trigo burgol a media cocción para darle cuerpo.

Final y montaje: cuando la carbonada esté lista, volcarla dentro del zapallo previamente horneado y llevarlo unos minutos más al horno para que los sabores se integren.

Servir: presentar en la mesa dentro del zapallo, decorado con verdeo o perejil fresco.