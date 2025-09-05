Un plato criollo que conquista la mesa
¿Cómo preparar paso a paso la clásica carbonada en zapallo?La receta tradicional combina carne, verduras y choclo en un guiso sabroso que se cocina y sirve dentro del zapallo, logrando un sabor único y una presentación inolvidable.
Una receta tradicional que combina sabores de la tierra, cocida y servida dentro de un zapallo
La carbonada en zapallo es un clásico de la cocina criolla que une colores, aromas y texturas en un solo plato. Se sirve dentro del mismo zapallo ahuecado, lo que la convierte en una comida tan sabrosa como vistosa.
Ingredientes
1 zapallo grande (tipo plomo o cabutia)
½ kg de carne (nalga, cuadril o roast beef), cortada en cubos
2 choclos en rodajas
2 papas en cubos
1 batata en cubos
2 zanahorias en cubos
1 cebolla grande picada
1 morrón rojo picado
2 tomates pelados y picados
½ taza de arroz o trigo burgol (opcional)
Caldo de carne o verdura, cantidad necesaria
Aceite, sal, pimienta, pimentón y comino a gusto
Verdeo o perejil fresco para decorar
Preparación
Preparar el zapallo: cortar la parte superior como si fuera una tapa, ahuecarlo retirando semillas y fibras, y reservar. Se puede precocinar en horno suave 20 minutos para que quede más tierno.
Dorar la carne: en una olla grande, calentar aceite y sellar la carne en cubos hasta que tome color.
Agregar verduras de base: sumar la cebolla, el morrón y los tomates, cocinar hasta que se integren bien. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y comino.
Incorporar el resto de los vegetales: añadir papas, batata, zanahoria y choclo. Cubrir con caldo caliente y cocinar a fuego medio.
Sumar el cereal (opcional): integrar el arroz o trigo burgol a media cocción para darle cuerpo.
Final y montaje: cuando la carbonada esté lista, volcarla dentro del zapallo previamente horneado y llevarlo unos minutos más al horno para que los sabores se integren.
Servir: presentar en la mesa dentro del zapallo, decorado con verdeo o perejil fresco.