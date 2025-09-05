Horóscopo chino: los signos que tendrán un año de crecimiento espiritual y conexión interior

El 2025, regido por la energía de la Serpiente de Madera, será un año en el que la búsqueda interior cobrará un papel fundamental. Algunos signos del horóscopo chino estarán especialmente favorecidos para profundizar en su espiritualidad, fortalecer su intuición y encontrar un mayor equilibrio emocional. Será un tiempo ideal para sanar, reconectar con uno mismo y vivir con más claridad y serenidad.

Conejo

El Conejo vivirá un año de introspección. La meditación, el silencio y la calma le permitirán encontrar respuestas a inquietudes profundas.

Serpiente

La Serpiente, como regente del año, tendrá un 2025 de gran claridad interior. Su intuición se verá fortalecida y podrá guiarse con sabiduría en sus decisiones.

Cabra

La Cabra se inclinará hacia actividades que nutran su espíritu, como la lectura, el arte o el contacto con la naturaleza. Será un año de sanación emocional.

Cerdo

El Cerdo encontrará serenidad al dejar atrás viejas cargas. La espiritualidad será una guía para vivir con mayor armonía y plenitud.