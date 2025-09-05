Milanesa de calabaza a la napolitana: sabor y nutrición en un solo plato

En la búsqueda de alternativas culinarias que fusionen tradición y creatividad, la milanesa de calabaza a la napolitana se convierte en una propuesta irresistible. Crujiente por fuera, tierna por dentro y coronada con queso fundido y salsa de tomate, esta receta es perfecta para quienes desean disfrutar de un plato sabroso y nutritivo, incorporando más vegetales en la dieta cotidiana.

Ingredientes:

1 calabaza mediana (calabacín o zapallo)

2 huevos

1 taza de pan rallado

1 taza de queso mozzarella, rallado o en rodajas

Salsa de tomate al gusto

Sal y pimienta

Aceite para freír

Opcional: orégano y albahaca

Preparación paso a paso:

Preparar la calabaza:

Lava bien la calabaza y córtala en rodajas de 1 cm de grosor. Para una textura más suave, podés cocinarla al vapor unos minutos y dejarla enfriar.

Empanizar:

Bate los huevos en un plato hondo y sazona con sal y pimienta. Coloca el pan rallado en otro plato. Pasá cada rodaja primero por el huevo y luego por el pan, cubriendo ambos lados.

Freír las milanesas:

Calienta aceite en una sartén a fuego medio y fríe las rodajas hasta que estén doradas y crujientes, unos 3-4 minutos por lado. Escurrí sobre papel absorbente.

Montar la milanesa a la napolitana:

Precalienta el horno a 180°C. Coloca las milanesas en una bandeja, cubriles con salsa de tomate, queso mozzarella y, si deseás, orégano y albahaca.

Hornear:

Cociná durante 10-15 minutos o hasta que el queso esté fundido y ligeramente dorado.

Presentación y acompañamientos:

Serví las milanesas calientes, acompañadas con una ensalada fresca, puré de papas o vegetales al vapor. Ideal para compartir en familia o con amigos, esta receta aporta color, sabor y nutrientes en cada plato.