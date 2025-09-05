Milanesa de calabaza a la napolitana: sabor y nutrición en un solo plato

cocina
Milanesa de calabaza a la napolitana: sabor y nutrición en un solo platoDescubrí cómo preparar esta receta que combina la suavidad de la calabaza con el clásico sabor napolitano, ideal para incorporar más verduras sin sacrificar el placer de la comida.
En la búsqueda de alternativas culinarias que fusionen tradición y creatividad, la milanesa de calabaza a la napolitana se convierte en una propuesta irresistible. Crujiente por fuera, tierna por dentro y coronada con queso fundido y salsa de tomate, esta receta es perfecta para quienes desean disfrutar de un plato sabroso y nutritivo, incorporando más vegetales en la dieta cotidiana.
Ingredientes:
- 1 calabaza mediana (calabacín o zapallo)
- 2 huevos
- 1 taza de pan rallado
- 1 taza de queso mozzarella, rallado o en rodajas
- Salsa de tomate al gusto
- Sal y pimienta
- Aceite para freír
- Opcional: orégano y albahaca
Preparación paso a paso:
Preparar la calabaza:
Lava bien la calabaza y córtala en rodajas de 1 cm de grosor. Para una textura más suave, podés cocinarla al vapor unos minutos y dejarla enfriar.
Empanizar:
Bate los huevos en un plato hondo y sazona con sal y pimienta. Coloca el pan rallado en otro plato. Pasá cada rodaja primero por el huevo y luego por el pan, cubriendo ambos lados.
Freír las milanesas:
Calienta aceite en una sartén a fuego medio y fríe las rodajas hasta que estén doradas y crujientes, unos 3-4 minutos por lado. Escurrí sobre papel absorbente.
Montar la milanesa a la napolitana:
Precalienta el horno a 180°C. Coloca las milanesas en una bandeja, cubriles con salsa de tomate, queso mozzarella y, si deseás, orégano y albahaca.
Hornear:
Cociná durante 10-15 minutos o hasta que el queso esté fundido y ligeramente dorado.
Presentación y acompañamientos:
Serví las milanesas calientes, acompañadas con una ensalada fresca, puré de papas o vegetales al vapor. Ideal para compartir en familia o con amigos, esta receta aporta color, sabor y nutrientes en cada plato.