Tarot del colibrí: etapa de aislamiento y mirada interior

Carta 1) Cuatro de espadas: aislamiento. Descanso. Reflexión. Pausa. Introspección.

Carta 2) El colgado: inmovilidad. Contemplar otros puntos de vista. Perspectiva. Tener la chispa de la claridad.

Carta 3) La estrella: guía. Renovación. Fe. Luz. Esperanza. Sanación. Optimismo.



Mensaje final:

La persona se ha aislado voluntariamente para hacer una pausa que le permita reflexionar, mirar en su interior, meditar y tal vez, orar. Es alguien que quiere buscar respuestas a cosas que han pasado en su vida, o están pasando, desde la profundidad de su ser. Se ha colgado para mirar la realidad, su realidad, desde una perspectiva distinta a la que ha tenido hasta ahora. Está contemplando otros puntos de vista, que tal vez, nunca antes había considerado. Se da cuenta que las cosas pueden ser de otra manera. Esta persona por el momento, no puede tomar decisiones y mucho menos acciones. Sin embargo, aunque con mucha incomodidad, está encontrando claridad mental, la claridad que necesita para sanar, para curar cuerpo y alma. No está sola en ese proceso, cuenta con la ayuda de Dios que la guía. Las cartas dicen que este alguien está siendo iluminado. Si sostiene la fe y la esperanza llegará una gran sanación, armonía, paz y sueños cumplidos. Lo importante es haber elegido salir de la zona de confort y hacer el trabajo que es necesario hacer con uno mismo para encontrarse. Esta persona está desechando ideas preconcebidas, prejuicios, mandatos, hábitos, lealtades sin sentido, y está encontrando nuevas ideas y respuestas a sus búsquedas. La carta de la estrella al final de la tirada, anuncia renovación, renacimiento y luz. En buena hora!!

