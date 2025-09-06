Borracho de vainillas casero: el postre con licor que nunca falla

En la repostería argentina, pocos postres despiertan tanta nostalgia como el borracho de vainillas. Suaves capas de galletitas humedecidas en almíbar con licor, combinadas con una crema delicada, hacen de este postre un clásico infaltable en reuniones familiares, cumpleaños y celebraciones especiales.

A continuación, te mostramos cómo preparar paso a paso este postre tradicional para que sorprendas a tus seres queridos con todo su sabor casero.

Ingredientes

1 paquete de vainillas (aprox. 400 g)

500 ml de leche

200 g de azúcar

100 ml de licor (ron, whisky o vino dulce, a elección)

3 yemas de huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

300 ml de crema de leche (opcional, para decorar)

Chocolate rallado o canela en polvo (opcional, para decorar)

Preparación paso a paso

1. Preparar el almíbar con licor

En una cacerola, coloca 200 ml de agua, 100 g de azúcar y el licor elegido. Lleva a ebullición durante unos minutos, hasta que el azúcar se disuelva por completo. Retira del fuego y deja enfriar.

2. Calentar la leche

En otra cacerola, calienta la leche junto con los 100 g de azúcar restantes y la esencia de vainilla, sin que llegue a hervir.

3. Integrar las yemas

Bate las yemas en un bol hasta que estén espumosas. Incorpora un poco de la leche caliente para templarlas y luego vuelve a verterlas en la cacerola. Cocina a fuego bajo, revolviendo siempre, hasta que la mezcla espese ligeramente. Importante: no dejar hervir, para evitar que las yemas se corten.

4. Montar el postre

En una fuente profunda o molde, coloca una capa de vainillas y rocíalas con el almíbar. Luego añade una capa de la mezcla de leche y yemas. Repite el procedimiento alternando capas hasta terminar, asegurándote de finalizar con la crema de leche y yemas.

5. Enfriar y decorar

Lleva el postre a la heladera por al menos 4 horas (lo ideal es dejarlo reposar toda la noche). Antes de servir, puedes decorarlo con crema chantilly batida, espolvorear chocolate rallado o un toque de canela.

Tips para un borracho de vainillas perfecto