Cómo hacer lemon pie en casa: postre cremoso y con merengue dorado

cocina
Cómo hacer lemon pie en casa: postre cremoso y con merengue doradoAprendé a preparar un clásico lemon pie con masa crocante, relleno cremoso de limón y un merengue dorado irresistible.
El lemon pie es un postre clásico que combina una suave y cremosa preparación de limón con un merengue ligero y dorado. Ideal para reuniones familiares, celebraciones o simplemente para darse un dulce capricho después de las comidas, este postre conquista por su equilibrio entre acidez y dulzura. A continuación, te mostramos cómo prepararlo de manera fácil en casa.
Ingredientes
Para la masa:
- 200 g de harina
- 100 g de manteca fría
- 50 g de azúcar impalpable
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el relleno de limón:
- 4 yemas de huevo
- 1 lata de leche condensada (395 g)
- Jugo y ralladura de 3 limones
- Para el merengue:
- 4 claras de huevo
- 200 g de azúcar
Preparación paso a paso
1. Preparar la masa
Tamiza la harina y mézclala con el azúcar impalpable.
Incorpora la manteca fría cortada en cubos pequeños y mezcla con las manos hasta obtener un arenado.
Añade el huevo y la esencia de vainilla, mezclando hasta formar una masa homogénea.
Envuelve la masa en papel film y refrigérala por 30 minutos.
2. Hornear la masa
Precalienta el horno a 180?°C.
Estira la masa con un rodillo y cubre un molde de tarta de 24 cm de diámetro.
Pincha la base con un tenedor para evitar que se infle y hornea por 15 minutos o hasta que esté dorada.
Retira del horno y deja enfriar.
3. Preparar el relleno de limón
Mezcla las yemas con la leche condensada, el jugo y la ralladura de los limones.
Vierte la mezcla sobre la masa horneada y hornea nuevamente por 10 minutos para que el relleno se compacte.
4. Preparar el merengue
Bate las claras a punto de nieve.
Agrega el azúcar en forma de lluvia mientras sigues batiendo hasta obtener un merengue firme y brillante.
Cubre el relleno de limón con el merengue.
5. Dorar el merengue
Utiliza un soplete de cocina o coloca la tarta en el horno con el gratinador encendido por 5 minutos hasta que el merengue se dore ligeramente.
Deja enfriar antes de servir.
Consejos útiles
Jugo de limón: Para obtener más jugo, rueda el limón presionando ligeramente antes de cortarlo.
Merengue firme: Asegúrate de que el bol y los utensilios estén secos y libres de grasa para que las claras se monten correctamente.