Cómo hacer lemon pie en casa: postre cremoso y con merengue dorado

El lemon pie es un postre clásico que combina una suave y cremosa preparación de limón con un merengue ligero y dorado. Ideal para reuniones familiares, celebraciones o simplemente para darse un dulce capricho después de las comidas, este postre conquista por su equilibrio entre acidez y dulzura. A continuación, te mostramos cómo prepararlo de manera fácil en casa.

Ingredientes

Para la masa:

200 g de harina

100 g de manteca fría

50 g de azúcar impalpable

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para el relleno de limón:

4 yemas de huevo

1 lata de leche condensada (395 g)

Jugo y ralladura de 3 limones

Para el merengue:

4 claras de huevo

200 g de azúcar

Preparación paso a paso

1. Preparar la masa

Tamiza la harina y mézclala con el azúcar impalpable.

Incorpora la manteca fría cortada en cubos pequeños y mezcla con las manos hasta obtener un arenado.

Añade el huevo y la esencia de vainilla, mezclando hasta formar una masa homogénea.

Envuelve la masa en papel film y refrigérala por 30 minutos.

2. Hornear la masa

Precalienta el horno a 180?°C.

Estira la masa con un rodillo y cubre un molde de tarta de 24 cm de diámetro.

Pincha la base con un tenedor para evitar que se infle y hornea por 15 minutos o hasta que esté dorada.

Retira del horno y deja enfriar.

3. Preparar el relleno de limón

Mezcla las yemas con la leche condensada, el jugo y la ralladura de los limones.

Vierte la mezcla sobre la masa horneada y hornea nuevamente por 10 minutos para que el relleno se compacte.

4. Preparar el merengue

Bate las claras a punto de nieve.

Agrega el azúcar en forma de lluvia mientras sigues batiendo hasta obtener un merengue firme y brillante.

Cubre el relleno de limón con el merengue.

5. Dorar el merengue

Utiliza un soplete de cocina o coloca la tarta en el horno con el gratinador encendido por 5 minutos hasta que el merengue se dore ligeramente.

Deja enfriar antes de servir.

Consejos útiles

Jugo de limón: Para obtener más jugo, rueda el limón presionando ligeramente antes de cortarlo.

Merengue firme: Asegúrate de que el bol y los utensilios estén secos y libres de grasa para que las claras se monten correctamente.