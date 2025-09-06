Tarot del colibrí: se vislumbran nuevos caminos

Carta 1) Tres de oros: trabajo en equipo. Construcción colectiva. Grupo. Fin común. Cooperación.

Carta 2) Ocho de copas: irse. Dejar atrás personas, cosas, lugares, etc. donde existen lazos afectivos. Alejarse por un camino desconocido.

Carta 3) Seis de copas: nostalgia. Extrañar. Pasado. Infancia. Pureza. Bondad.Ternura.



Mensaje final:

Alguien se aleja de un lugar donde se han generado lazos afectivos y se han construido cosas importantes con otros. Puede tratarse de amistades, familia, pareja, un trabajo, un lugar físico, etc. Queda atrás un pasado por decisión de la persona. Dicen las cartas que lo que se deja es algo muy valioso que se construyó con otras personas, un lugar de afectos, cooperación, y apoyo mutuo. El tarot no dice por qué este alguien le da la espalda a lo que tenía y se va hacia lo nuevo y desconocido. Es de suponer que la persona piensa que encontrará algo mejor y más satisfactorio para ella, y por eso se va. No obstante, es un alejamiento en algún punto doloroso, porque hay sentimientos y nostalgia al irse. La razón de esa nostalgia quizás sea, que lo que se vivió en ese lugar y con esas personas fue genuino, sano y amoroso. Ojalá la intuición de esta persona sea acertada y en lo nuevo encuentre su verdadero destino y el sentido de su vida.