Cómo hacer empanadas de carne perfectas: crujientes y llenas de sabor

Las empanadas de carne son un verdadero clásico de la gastronomía y un plato irresistible en cualquier ocasión. Son perfectas para reuniones familiares, fiestas o simplemente para disfrutar en casa. Con esta receta, aprenderás a preparar empanadas de carne jugosas, llenas de sabor y con un relleno que encantará a todos tus invitados.

Ingredientes

Para la masa:

500 g de harina de trigo

100 g de manteca o margarina

1 huevo

200 ml de agua

1 cucharadita de sal

Para el relleno:

500 g de carne molida de vaca

1 cebolla picada finamente

1 pimiento rojo picado (opcional)

1 huevo duro picado (opcional)

50 g de aceitunas verdes o negras (opcional)

1 cucharadita de comino

Sal y pimienta al gusto

Aceite vegetal

Preparación

Masa:

En un bol, mezcla la harina con la sal. Agrega la manteca y frota con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa. Incorpora el huevo y el agua poco a poco, amasando hasta lograr una masa suave y homogénea. Cubre con un paño y deja reposar durante 30 minutos.

Relleno:

En una sartén grande, calienta un chorrito de aceite y sofríe la cebolla y el pimiento hasta que estén tiernos. Añade la carne molida y cocina a fuego medio hasta que esté completamente cocida. Sazona con comino, sal y pimienta al gusto. Si deseas, incorpora el huevo duro picado y las aceitunas, mezclando bien. Deja enfriar.

Armado de las empanadas:

Precalienta el horno a 180 °C. Extiende la masa sobre una superficie enharinada hasta un grosor de aproximadamente 3 mm y corta círculos de 10 cm de diámetro. Coloca una cucharada generosa de relleno en el centro de cada círculo. Dobla la masa y sella los bordes presionando con los dedos o con un tenedor para un acabado decorativo.

Cocción: