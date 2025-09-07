Cómo hacer empanadas de carne perfectas: crujientes y llenas de sabor

cocina
Cómo hacer empanadas de carne perfectas: crujientes y llenas de saborDisfrutá de unas empanadas de carne irresistibles con esta receta fácil y completa.
domingo, 7 de septiembre de 2025 · 11:09
Las empanadas de carne son un verdadero clásico de la gastronomía y un plato irresistible en cualquier ocasión. Son perfectas para reuniones familiares, fiestas o simplemente para disfrutar en casa. Con esta receta, aprenderás a preparar empanadas de carne jugosas, llenas de sabor y con un relleno que encantará a todos tus invitados.
Ingredientes
Para la masa:
- 500 g de harina de trigo
- 100 g de manteca o margarina
- 1 huevo
- 200 ml de agua
- 1 cucharadita de sal
Para el relleno:
- 500 g de carne molida de vaca
- 1 cebolla picada finamente
- 1 pimiento rojo picado (opcional)
- 1 huevo duro picado (opcional)
- 50 g de aceitunas verdes o negras (opcional)
- 1 cucharadita de comino
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite vegetal
Preparación
Masa:
- En un bol, mezcla la harina con la sal. Agrega la manteca y frota con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa.
- Incorpora el huevo y el agua poco a poco, amasando hasta lograr una masa suave y homogénea.
- Cubre con un paño y deja reposar durante 30 minutos.
Relleno:
- En una sartén grande, calienta un chorrito de aceite y sofríe la cebolla y el pimiento hasta que estén tiernos.
- Añade la carne molida y cocina a fuego medio hasta que esté completamente cocida.
- Sazona con comino, sal y pimienta al gusto.
- Si deseas, incorpora el huevo duro picado y las aceitunas, mezclando bien. Deja enfriar.
Armado de las empanadas:
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Extiende la masa sobre una superficie enharinada hasta un grosor de aproximadamente 3 mm y corta círculos de 10 cm de diámetro.
- Coloca una cucharada generosa de relleno en el centro de cada círculo. Dobla la masa y sella los bordes presionando con los dedos o con un tenedor para un acabado decorativo.
Cocción:
- Coloca las empanadas en una bandeja para hornear, previamente engrasada o cubierta con papel manteca.
- Pinta la superficie con huevo batido para lograr un dorado perfecto.
- Hornea durante 20-25 minutos, o hasta que estén doradas y crujientes.