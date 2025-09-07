cocina

Cómo hacer empanadas de carne perfectas: crujientes y llenas de sabor

Disfrutá de unas empanadas de carne irresistibles con esta receta fácil y completa.
domingo, 7 de septiembre de 2025 · 11:09

Las empanadas de carne son un verdadero clásico de la gastronomía y un plato irresistible en cualquier ocasión. Son perfectas para reuniones familiares, fiestas o simplemente para disfrutar en casa. Con esta receta, aprenderás a preparar empanadas de carne jugosas, llenas de sabor y con un relleno que encantará a todos tus invitados.

Ingredientes

Para la masa:

  • 500 g de harina de trigo
  • 100 g de manteca o margarina
  • 1 huevo
  • 200 ml de agua
  • 1 cucharadita de sal

Para el relleno:

  • 500 g de carne molida de vaca
  • 1 cebolla picada finamente
  • 1 pimiento rojo picado (opcional)
  • 1 huevo duro picado (opcional)
  • 50 g de aceitunas verdes o negras (opcional)
  • 1 cucharadita de comino
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite vegetal

Preparación

Masa:

  1. En un bol, mezcla la harina con la sal. Agrega la manteca y frota con las yemas de los dedos hasta obtener una textura arenosa.
  2. Incorpora el huevo y el agua poco a poco, amasando hasta lograr una masa suave y homogénea.
  3. Cubre con un paño y deja reposar durante 30 minutos.

Relleno:

  1. En una sartén grande, calienta un chorrito de aceite y sofríe la cebolla y el pimiento hasta que estén tiernos.
  2. Añade la carne molida y cocina a fuego medio hasta que esté completamente cocida.
  3. Sazona con comino, sal y pimienta al gusto.
  4. Si deseas, incorpora el huevo duro picado y las aceitunas, mezclando bien. Deja enfriar.

Armado de las empanadas:

  1. Precalienta el horno a 180 °C.
  2. Extiende la masa sobre una superficie enharinada hasta un grosor de aproximadamente 3 mm y corta círculos de 10 cm de diámetro.
  3. Coloca una cucharada generosa de relleno en el centro de cada círculo. Dobla la masa y sella los bordes presionando con los dedos o con un tenedor para un acabado decorativo.

Cocción:

  1. Coloca las empanadas en una bandeja para hornear, previamente engrasada o cubierta con papel manteca.
  2. Pinta la superficie con huevo batido para lograr un dorado perfecto.
  3. Hornea durante 20-25 minutos, o hasta que estén doradas y crujientes.
