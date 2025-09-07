Horóscopo chino: los signos que vivirán un año lleno de amor y nuevas conexiones

El 2025, bajo la influencia de la Serpiente de Madera, será un año en el que los sentimientos y las conexiones afectivas tendrán un papel protagonista. La energía de este ciclo impulsa a abrir el corazón, sanar viejas heridas y apostar por relaciones más auténticas y profundas. Algunos signos del horóscopo chino estarán especialmente favorecidos para encontrar el amor, fortalecer la pareja o vivir experiencias que transformen su manera de vincularse.

Tigre

El Tigre vivirá un año intenso en lo sentimental. Su magnetismo atraerá nuevas oportunidades amorosas, y los que estén en pareja podrán profundizar su vínculo con mayor compromiso.

Conejo

El Conejo tendrá un 2025 marcado por la ternura y la complicidad. Será un tiempo ideal para dejar atrás inseguridades y disfrutar de la compañía sincera de quien lo valore.

Caballo

El Caballo experimentará un año de pasión y entusiasmo en el plano amoroso. Su energía conquistadora lo ayudará a abrir caminos para relaciones emocionantes y duraderas.

Cerdo

El Cerdo vivirá un ciclo pleno de armonía en el amor. Los solteros tendrán encuentros significativos, mientras que quienes estén en pareja disfrutarán de estabilidad y momentos inolvidables.