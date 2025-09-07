Tarot del colibrí: llegan el amor y la armonía

Carta 1) As de copas: inicios. Alegría. Felicidad. Amor. Sentimientos

Carta 2) Nueve de oros: abundancia. Independencia financiera. Autosuficiencia.

Carta 3) El carro: movimiento. Triunfo. Determinación. Energía. Despejar obstáculos.



Mensaje final:

Un bello mensaje el de hoy. La persona ha tomado las riendas de su vida, sabe lo que quiere y no habrá obstáculo que le impida alcanzar la meta que se ha propuesto. Se moverá con mucha seguridad hacia su objetivo. Las cartas dicen que todo lo que esta persona ha soñado llega a su vida: Amor con mayúscula, protección divina, felicidad, abundancia, armonía, bienestar bien ganado. Qué más se puede pedir, más que pedir será el momento de agradecer a Dios y a la vida por su generosidad.

