Tarta de verduras casera: receta rápida y con pocos ingredientes

Preparar una tarta de verduras casera es más fácil de lo que parece. En solo 5 pasos, con horno a 180?°C, obtendrás una tarta dorada, cremosa y llena de sabor en 30–35 minutos. Usarás dos tapas (hojaldradas o criollas) y una base de huevos, leche y queso que le da cuerpo al relleno y un acabado uniforme.

Ingredientes (molde de 24cm – 4 porciones)

2 tapas de tarta (hojaldradas o criollas)

1 cebolla chica, picada

1 zanahoria rallada

1 zapallito en cubitos

1 puñado de espinaca (fresca o congelada)

2 cdas. de aceite de oliva

3 huevos

150ml de leche

3 cdas. de queso rallado

Sal y pimienta a gusto

Preparación paso a paso

1. Salteá las verduras:

En una sartén con aceite, rehogá la cebolla, la zanahoria y el zapallito durante 5–7 minutos hasta que estén tiernos. Agregá la espinaca y cociná 2 minutos más. Si suelta líquido, escurrilo.

2. Batí la base:

En un bowl, mezclá los huevos, la leche, el queso rallado, sal y pimienta hasta integrar. Debe quedar fluida pero con cuerpo.

3. Incorporá el relleno:

Sumá las verduras templadas a la base de huevos y mezclá bien. Probá y ajustá la sazón a tu gusto.

4. Armá la tarta:

Enmantecá el molde, colocá una tapa, volcá el relleno y cubrí con la segunda tapa. Hacé el repulgue y pinchá la superficie con un tenedor. Opcional: pincelá con huevo para un dorado perfecto.

5. Horneá:

Llevá al horno precalentado a 180?°C durante 30–35 minutos, hasta que esté dorada y crocante. Dejá reposar 5 minutos antes de cortar y servir.