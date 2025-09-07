cocina

Tarta de verduras casera: receta rápida y con pocos ingredientes

En solo 30 minutos tendrás un plato dorado, cremoso y lleno de sabor, ideal para cualquier comida del día.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
domingo, 7 de septiembre de 2025 · 11:22

Preparar una tarta de verduras casera es más fácil de lo que parece. En solo 5 pasos, con horno a 180?°C, obtendrás una tarta dorada, cremosa y llena de sabor en 30–35 minutos. Usarás dos tapas (hojaldradas o criollas) y una base de huevos, leche y queso que le da cuerpo al relleno y un acabado uniforme.

Ingredientes (molde de 24cm – 4 porciones)

  • 2 tapas de tarta (hojaldradas o criollas)
  • 1 cebolla chica, picada
  • 1 zanahoria rallada
  • 1 zapallito en cubitos
  • 1 puñado de espinaca (fresca o congelada)
  • 2 cdas. de aceite de oliva
  • 3 huevos
  • 150ml de leche
  • 3 cdas. de queso rallado
  • Sal y pimienta a gusto

Preparación paso a paso

1. Salteá las verduras:

En una sartén con aceite, rehogá la cebolla, la zanahoria y el zapallito durante 5–7 minutos hasta que estén tiernos. Agregá la espinaca y cociná 2 minutos más. Si suelta líquido, escurrilo.

2. Batí la base:

En un bowl, mezclá los huevos, la leche, el queso rallado, sal y pimienta hasta integrar. Debe quedar fluida pero con cuerpo.

3. Incorporá el relleno:

Sumá las verduras templadas a la base de huevos y mezclá bien. Probá y ajustá la sazón a tu gusto.

4. Armá la tarta:

Enmantecá el molde, colocá una tapa, volcá el relleno y cubrí con la segunda tapa. Hacé el repulgue y pinchá la superficie con un tenedor. Opcional: pincelá con huevo para un dorado perfecto.

5. Horneá:

Llevá al horno precalentado a 180?°C durante 30–35 minutos, hasta que esté dorada y crocante. Dejá reposar 5 minutos antes de cortar y servir.

Más de
tarta de verduras cocina receta

Comentarios