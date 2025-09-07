Tarta de verduras casera: receta rápida y con pocos ingredientes

cocina
Tarta de verduras casera: receta rápida y con pocos ingredientesEn solo 30 minutos tendrás un plato dorado, cremoso y lleno de sabor, ideal para cualquier comida del día.
Preparar una tarta de verduras casera es más fácil de lo que parece. En solo 5 pasos, con horno a 180?°C, obtendrás una tarta dorada, cremosa y llena de sabor en 30–35 minutos. Usarás dos tapas (hojaldradas o criollas) y una base de huevos, leche y queso que le da cuerpo al relleno y un acabado uniforme.
Ingredientes (molde de 24cm – 4 porciones)
- 2 tapas de tarta (hojaldradas o criollas)
- 1 cebolla chica, picada
- 1 zanahoria rallada
- 1 zapallito en cubitos
- 1 puñado de espinaca (fresca o congelada)
- 2 cdas. de aceite de oliva
- 3 huevos
- 150ml de leche
- 3 cdas. de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
Preparación paso a paso
1. Salteá las verduras:
En una sartén con aceite, rehogá la cebolla, la zanahoria y el zapallito durante 5–7 minutos hasta que estén tiernos. Agregá la espinaca y cociná 2 minutos más. Si suelta líquido, escurrilo.
2. Batí la base:
En un bowl, mezclá los huevos, la leche, el queso rallado, sal y pimienta hasta integrar. Debe quedar fluida pero con cuerpo.
3. Incorporá el relleno:
Sumá las verduras templadas a la base de huevos y mezclá bien. Probá y ajustá la sazón a tu gusto.
4. Armá la tarta:
Enmantecá el molde, colocá una tapa, volcá el relleno y cubrí con la segunda tapa. Hacé el repulgue y pinchá la superficie con un tenedor. Opcional: pincelá con huevo para un dorado perfecto.
5. Horneá:
Llevá al horno precalentado a 180?°C durante 30–35 minutos, hasta que esté dorada y crocante. Dejá reposar 5 minutos antes de cortar y servir.