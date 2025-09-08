Cómo fortalecer tu árbol de jade con un truco casero y natural

Si querés que tu árbol de jade crezca fuerte y saludable, existe un consejo casero que puede marcar la diferencia. Se trata de un aliado inesperado y muy fácil de conseguir: el café.

El café de filtro, aplicado cuando las borras aún están húmedas, aporta nutrientes que fortalecen las raíces y estimulan el crecimiento. Al esparcirlo suavemente sobre la superficie de la maceta, se filtra poco a poco hacia el sustrato, actuando como un fertilizante natural y sin riesgos.

Cuidados esenciales para el árbol de jade

Sustrato ideal: utilizá una tierra porosa, con buen drenaje y en una maceta de tamaño moderado. Evitá siempre el exceso de humedad.

Composición del suelo: enriquecé la mezcla con grava, arena gruesa o perlita para prevenir encharcamientos y proteger las raíces.

Exposición solar: el jade necesita al menos seis horas de luz al día. Podés darle sol directo o semisombra, y si está en interiores, ubicá la maceta cerca de una ventana.

Riego moderado: regá solo cuando la tierra esté seca o ligeramente húmeda. El exceso de agua provoca hojas amarillas y pudrición de raíces.

Con este conjunto de cuidados y el aporte extra del café, tu árbol de jade no solo resistirá mejor el calor extremo, sino que también tendrá un crecimiento más vigoroso, frondoso y duradero.