7 cosas que los gatos saben de los humanos y quizás no imaginabas

La naturaleza de los gatos sigue siendo un misterio incluso para los investigadores más experimentados. Sin embargo, observando su conducta y su lenguaje corporal, queda claro que estos felinos poseen una notable capacidad para entender a los seres humanos, percibir sus emociones y hasta anticipar ciertos cambios en su entorno.

A continuación, descubrí algunas de las sorprendentes cosas que tu gato sabe de vos:

1. Reconocen a su dueño como parte de su grupo

A diferencia de lo que se suele decir, los gatos no nos ven como seres inferiores. Tal como explica el investigador John Bradshaw, autor del libro La mente de un gato, los felinos nos tratan de forma similar a como lo hacen con otros gatos: con confianza, afecto y respeto a su manera. No te consideran un “amo” ni un “líder”, sino uno de los suyos.

2. Perciben cuando alguien está enfermo

Los gatos tienen un olfato muy desarrollado, capaz de detectar cambios químicos en el cuerpo humano. Muchos tutores han relatado cómo sus felinos insistían en olfatear o apoyar sus patas en zonas donde luego se descubrieron problemas de salud. Gracias a su sensibilidad, pueden advertir alteraciones fisiológicas que para nosotros pasan desapercibidas.

3. Detectan tus cambios de humor

Aunque no digas una palabra, tu lenguaje corporal revela tus emociones, y tu gato sabe leerlas. Si estás enojado, ansioso o nervioso, probablemente mantenga cierta distancia; si estás triste, puede acercarse con más afecto. Los gatos son expertos en interpretar señales no verbales.

4. Sospechan cuando hacés dieta

Cuando tu gato te trae una presa, no solo demuestra aprecio: algunos científicos sugieren que podría estar “enseñándote” a cazar, al percibir que no sos tan hábil para conseguir comida por vos mismo. Una curiosa forma de cuidado que refuerza la idea de que los felinos nos observan y actúan en consecuencia.

5. Pueden detectar un embarazo

Los cambios hormonales y químicos que experimenta una mujer embarazada generan olores distintos que el gato puede identificar. Por eso, durante la gestación, muchos felinos se muestran más curiosos o atentos hacia su tutora.

6. Eligen tu pecho porque es un lugar seguro

Cuando duermen sobre vos, especialmente en tu pecho, sienten el calor de tu cuerpo y los latidos de tu corazón. Esa combinación les transmite confianza y protección, razón por la que prefieren tu compañía a su propia cama.

7. Pueden adiestrarte (y manipularte un poco)

Los gatos son sumamente inteligentes y observadores. Saben qué conductas te enternecen y pueden repetirlas para obtener lo que desean: comida, caricias o atención. Esto no significa falta de cariño, sino una prueba más de sus habilidades cognitivas y sociales para convivir con los humanos.

Los gatos son independientes, sensibles y, sobre todo, inteligentes. Pueden comprender mucho más de lo que imaginamos sobre nuestra vida diaria y nuestro estado emocional. Y aunque no lo expresen como un perro, su manera de vincularse con nosotros está llena de confianza, afecto y complicidad.