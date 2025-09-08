¿Qué error en tu casa, según el feng shui, hace que la plata se escape?

En feng shui, la puerta principal se considera la "boca del chi", es decir, el punto por donde entra la energía vital que alimenta a los habitantes. Pero las puertas traseras también juegan un rol crucial: pueden convertirse en vías de escape de energía, incluyendo la prosperidad y el dinero.

Cuando hay una puerta trasera alineada con la puerta principal, la energía que entra tiende a irse sin circular, lo que se interpreta como dinero que llega pero se gasta rápido o se pierde.

Cuando la puerta trasera está mal ubicada o desprotegida, se asocia a inestabilidad económica, falta de ahorro o dificultad para retener recursos.

Consejos prácticos de feng shui

Evitar la alineación directa

Si desde la puerta de entrada se ve la puerta trasera en línea recta, se dice que la riqueza “entra y sale”. Para corregirlo: colocar biombos, muebles o plantas que desvíen el flujo.

Mantener la puerta trasera firme y cuidada

Una puerta trasera débil, rota o descuidada refleja fugas de seguridad y dinero. Pintarla, reforzarla y mantenerla en buen estado ayuda a retener la energía.

Usar cortinas o persianas

Si la puerta trasera tiene vidrios, se recomienda cubrirlos con cortinas suaves para que la energía no se “escape visualmente”.

Activar el área con símbolos de prosperidad

Colocar plantas verdes, monedas chinas, un móvil de viento metálico o un espejo bien ubicado (nunca frente a frente con la puerta) puede ayudar a contener y recircular el chi.

Diferenciar usos

Lo ideal es que la puerta principal sea la más usada. Si la puerta trasera es la que más se utiliza en la vida cotidiana, puede generar que el dinero no llegue con fuerza a la casa.

El feng shui entiende las puertas traseras como canales de salida. Si no se equilibran, pueden simbolizar pérdidas financieras. Con algunos ajustes simples —plantas, biombos, cuidado de la puerta— se puede mejorar el flujo energético y favorecer la estabilidad económica.