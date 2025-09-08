El valor oculto de las semillas
¿Qué estás haciendo mal al sumar semillas a tu dieta?Aunque son fuente de minerales y antioxidantes, si no se remojan previamente el cuerpo no logra absorber sus beneficios.
Las semillas concentran nutrientes esenciales, pero su aprovechamiento depende de un proceso previo. Activarlas mediante remojo permite que liberen enzimas, mejoren la biodisponibilidad de minerales y faciliten la digestión. Sin esta práctica, gran parte de sus compuestos pasan desapercibidos en el organismo.
El consumo de semillas como lino, chía, girasol o sésamo se ha popularizado en los últimos años. Sin embargo, especialistas en nutrición advierten que, al ingerirse crudas y sin preparación, el cuerpo no logra absorber de manera eficiente sus beneficios.
Esto ocurre porque la cubierta que las protege contiene fitatos y otras sustancias que actúan como antinutrientes, bloqueando la asimilación de hierro, calcio, zinc y magnesio. El remojo en agua durante varias horas —conocido como activación— desencadena una germinación incipiente que reduce esos inhibidores y potencia la disponibilidad de vitaminas del grupo B y antioxidantes.
Además, la activación suaviza la textura, mejora la digestión y evita la inflamación que algunas personas experimentan al consumir semillas enteras. Por eso, nutricionistas recomiendan incorporarlas al menos tras un período de remojo, o bien consumirlas molidas en el momento, para que el cuerpo pueda acceder a todos sus nutrientes.
Cómo activarlas
El proceso es sencillo: se colocan en un recipiente con agua limpia y se dejan reposar entre 6 y 12 horas, según el tipo de semilla. Este paso inicia una germinación incipiente que reduce los antinutrientes y multiplica la disponibilidad de vitaminas del grupo B y antioxidantes.
Luego del remojo, se escurren y enjuagan bien. Pueden conservarse en la heladera durante 2 a 3 días, listas para incorporarse a ensaladas, yogures, panes o licuados. En el caso de la chía, el remojo genera un gel natural que también ayuda a la digestión.
La activación suaviza la textura, mejora la digestión y evita la inflamación que algunas personas experimentan al consumir semillas enteras. Por eso, los especialistas recomiendan este paso simple antes de incorporarlas a la alimentación diaria.