Receta fácil de tortilla de papa al horno para un plato saludable

La tortilla de papa es uno de los clásicos de la cocina casera, pero su versión tradicional suele llevar mucho aceite y puede resultar pesada. Para quienes buscan cuidar la alimentación sin renunciar al sabor, existe una alternativa al horno que resulta ligera y esponjosa. El secreto está en cocinar previamente las papas y batir los huevos con un poco de leche o yogur para lograr suavidad.

Ingredientes principales:

4-5 huevos

3-4 papas medianas

Chorrito de leche o yogur natural

Sal y pimienta al gusto

Hierbas frescas (perejil, cebollino)

Opcional: cebolla, pimientos o calabaza

Preparación paso a paso:

Preparar las papas: Pela y corta las papas en rodajas finas o cubos pequeños. Cocínalas al horno a 180?°C por 10-15 minutos o al vapor hasta que estén tiernas pero sin dorarse.

Batir los huevos: En un bol, bate los huevos con un chorrito de leche o yogur. Salpimenta y añade hierbas frescas para potenciar el sabor.

Mezclar los ingredientes: Incorpora las papas cocidas a los huevos batidos. Sumá verduras opcionales si deseas una versión más nutritiva.

Hornear la tortilla: Vierte la mezcla en un molde apto para horno, previamente rociado con spray antiadherente o unas gotas de aceite. Cocina a 180?°C durante 25-30 minutos, hasta que la superficie esté dorada y la tortilla firme al tacto.

Servir y disfrutar: Deja reposar unos minutos antes de cortar. Serví sola, con ensalada o como acompañamiento saludable de cualquier plato.

Con estos simples pasos, es posible disfrutar de una tortilla de papa deliciosa, ligera y apta para cualquier comida del día, ideal para quienes buscan alternativas más saludables sin complicaciones.