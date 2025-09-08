Tarta de queso y cebolla: cremosa y deliciosa

La gastronomía ha visto un resurgimiento de platos que fusionan sabores inesperados, la tarta de queso y cebolla se ha convertido en uno de los favoritos entre los amantes de la cocina. Este platillo, que une la cremosidad del queso con la dulzura de la cebolla caramelizada, promete conquistar a quienes buscan una experiencia culinaria innovadora y deliciosa.

Ingredientes: 250 g de queso crema, 200 g de cebolla, 100 g de crema de leche, 3 huevos, 1 base de masa quebrada o de hojaldre, aceite vegetal, sal y pimienta al gusto.

Preparación:

Extiende la masa en un molde y hornéala a temperatura media durante unos 10 minutos hasta que esté dorada.

En una sartén, calienta un chorrito de aceite y añade las cebollas cortadas en juliana. Cocínalas a fuego lento, removiendo frecuentemente, hasta que estén doradas y tiernas.

En un bol, combina el queso crema, la crema de leche y los huevos. Añade sal, pimienta y las cebollas caramelizadas. Mezcla bien hasta obtener una crema homogénea.

Vierte la mezcla sobre la base de masa y hornea durante 30-40 minutos a 180°C, o hasta que la superficie esté dorada y el centro ligeramente firme.

La tarta de queso y cebolla no solo es adecuada para una comida principal, sino que también puede servirse como un sabroso aperitivo. Ideal para reuniones, picnics o como parte de una tabla de quesos, este plato se destaca por su versatilidad y su capacidad de adaptarse a diferentes ocasiones.

Además, se puede disfrutar tanto caliente como fría, lo que la convierte en una opción excelente para cualquier estación.