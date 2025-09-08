Torta invertida de manzana: la receta clásica que no puede faltar en tu cocina

cocina
Torta invertida de manzana: la receta clásica que no puede faltar en tu cocinaLa torta invertida de manzana combina la dulzura del caramelo con la frescura de la fruta y la esponjosidad del bizcocho.
La torta invertida de manzana es un postre clásico que nunca pasa de moda. Su encanto reside en la combinación del caramelo dorado que cubre la base con rodajas de manzana, y la esponjosidad del bizcocho que lo acompaña. Ideal para un café, una merienda o un postre familiar, esta receta es más fácil de lo que parece.
Ingredientes
Cobertura:
- 4 manzanas verdes
- 100 g de azúcar
- 50 g de manteca
- Jugo de 1 limón
Masa:
- 3 huevos
- 200 g de azúcar
- 150 g de harina leudante
- 100 ml de leche
- 100 ml de aceite de girasol
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación
Manzanas caramelizadas: Pela y corta las manzanas en rodajas finas, rocía con jugo de limón. Derrite la manteca con el azúcar hasta formar un caramelo dorado. Vierte en el molde y coloca las manzanas encima.
Masa: Precalienta el horno a 180°C. Bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y clara. Añade el aceite y la vainilla. Incorpora la harina tamizada alternando con la leche, mezclando suavemente.
Horneado: Vierte la masa sobre las manzanas y hornea 40-45 minutos. Comprueba con un palillo que esté cocida.
Desmoldar y servir: Deja reposar 10 minutos y desmolda cuidadosamente. Sirve tibia o a temperatura ambiente.
Consejos:
- Opta por manzanas verdes, como Granny Smith, para equilibrar dulzura y acidez.
- Añade canela o nuez moscada a las manzanas para un toque aromático.
- Acompáñala con helado de vainilla o crema batida para un postre aún más irresistible.