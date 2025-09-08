Torta invertida de manzana: la receta clásica que no puede faltar en tu cocina

La torta invertida de manzana es un postre clásico que nunca pasa de moda. Su encanto reside en la combinación del caramelo dorado que cubre la base con rodajas de manzana, y la esponjosidad del bizcocho que lo acompaña. Ideal para un café, una merienda o un postre familiar, esta receta es más fácil de lo que parece.

Ingredientes

Cobertura:

4 manzanas verdes

100 g de azúcar

50 g de manteca

Jugo de 1 limón

Masa:

3 huevos

200 g de azúcar

150 g de harina leudante

100 ml de leche

100 ml de aceite de girasol

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Manzanas caramelizadas: Pela y corta las manzanas en rodajas finas, rocía con jugo de limón. Derrite la manteca con el azúcar hasta formar un caramelo dorado. Vierte en el molde y coloca las manzanas encima.

Masa: Precalienta el horno a 180°C. Bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y clara. Añade el aceite y la vainilla. Incorpora la harina tamizada alternando con la leche, mezclando suavemente.

Horneado: Vierte la masa sobre las manzanas y hornea 40-45 minutos. Comprueba con un palillo que esté cocida.

Desmoldar y servir: Deja reposar 10 minutos y desmolda cuidadosamente. Sirve tibia o a temperatura ambiente.

Consejos: