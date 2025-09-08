cocina

Torta invertida de manzana: la receta clásica que no puede faltar en tu cocina

La torta invertida de manzana combina la dulzura del caramelo con la frescura de la fruta y la esponjosidad del bizcocho.
lunes, 8 de septiembre de 2025 · 11:39

La torta invertida de manzana es un postre clásico que nunca pasa de moda. Su encanto reside en la combinación del caramelo dorado que cubre la base con rodajas de manzana, y la esponjosidad del bizcocho que lo acompaña. Ideal para un café, una merienda o un postre familiar, esta receta es más fácil de lo que parece.

Ingredientes

Cobertura:

  • 4 manzanas verdes
  • 100 g de azúcar
  • 50 g de manteca
  • Jugo de 1 limón

Masa:

  • 3 huevos
  • 200 g de azúcar
  • 150 g de harina leudante
  • 100 ml de leche
  • 100 ml de aceite de girasol
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Manzanas caramelizadas: Pela y corta las manzanas en rodajas finas, rocía con jugo de limón. Derrite la manteca con el azúcar hasta formar un caramelo dorado. Vierte en el molde y coloca las manzanas encima.

Masa: Precalienta el horno a 180°C. Bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y clara. Añade el aceite y la vainilla. Incorpora la harina tamizada alternando con la leche, mezclando suavemente.

Horneado: Vierte la masa sobre las manzanas y hornea 40-45 minutos. Comprueba con un palillo que esté cocida.

Desmoldar y servir: Deja reposar 10 minutos y desmolda cuidadosamente. Sirve tibia o a temperatura ambiente.

Consejos:

  1. Opta por manzanas verdes, como Granny Smith, para equilibrar dulzura y acidez.
  2. Añade canela o nuez moscada a las manzanas para un toque aromático.
  3. Acompáñala con helado de vainilla o crema batida para un postre aún más irresistible.
