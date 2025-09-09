Cómo hacer empanadas de pollo perfectas y llenas de sabor

Las empanadas son un clásico que nunca pasa de moda: fáciles de compartir, llenas de sabor y perfectas para cualquier ocasión. En esta receta te enseñamos a preparar empanadas de pollo jugosas, con una masa casera suave y un relleno aromático que combina cebolla, pimiento y especias. Con unos pocos ingredientes y pasos simples, vas a poder sorprender a familiares y amigos con un plato que se disfruta desde el primer bocado.

Ingredientes:

Para la masa:

500 g de harina de trigo

100 g de manteca

1 huevo

1 taza de agua tibia

1 cucharadita de sal

Para el relleno:

500 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada

1 cebolla grande, picada

1 pimiento rojo, picado

2 dientes de ajo, picados

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón (paprika)

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de aceite vegetal

1 huevo batido (para pintar las empanadas)

Preparación:

Preparar la masa: En un bol grande, mezclá la harina con la sal. Agregá la manteca y trabajá con las manos hasta obtener una textura arenosa. Incorporá el huevo y el agua tibia poco a poco, amasando hasta formar una masa suave y homogénea. Cubrí con un paño y dejá reposar 30 minutos.

Cocinar el relleno: Calentá el aceite en una sartén grande y sofreí la cebolla y el pimiento hasta que estén tiernos. Añadí el ajo y cociná un minuto más. Incorporá el pollo desmenuzado, el comino, el pimentón, sal y pimienta. Cociná unos minutos hasta que los sabores se mezclen. Retirá del fuego y dejá enfriar un poco.

Formar las empanadas: Precalentá el horno a 180°C. Dividí la masa en pequeñas porciones y estiralas en círculos de unos 10 cm de diámetro. Colocá una cucharada del relleno en el centro, doblá la masa por la mitad y sellá los bordes con un tenedor.

Hornear: Colocá las empanadas en una bandeja engrasada o con papel pergamino. Pintá la superficie con huevo batido para que queden doradas. Horneá durante 20-25 minutos o hasta que estén doradas y crujientes.

Servir: Retirá del horno y dejá enfriar unos minutos antes de disfrutar. Perfectas para acompañar con una salsa de tu preferencia o comer solas.