Maní: cómo comerlo bien, para qué sirve y qué evitar

Un superalimento a mano

El maní es una de las semillas más consumidas en el mundo. Rico en proteínas, grasas saludables y minerales, aporta energía rápida y es un aliado para deportistas y personas activas.

Beneficios principales

Proteínas vegetales: ayudan a reparar músculos.

Grasas saludables: cuidan el corazón y el colesterol.

Vitaminas y minerales: hierro, magnesio, potasio y vitaminas del grupo B.

Sensación de saciedad: útil para controlar el apetito.

Cómo comerlo bien

En porciones moderadas : un puñado (30 g) al día es suficiente.

Preferirlo tostado y sin sal añadida.

. Ideal como colación, en ensaladas o con frutas secas.

Lo que hay que evitar

Excederse en la cantidad: puede aportar demasiadas calorías.

Maní con sal o azúcar: aumenta el riesgo de hipertensión y desequilibrios metabólicos.

aumenta el riesgo de hipertensión y desequilibrios metabólicos. Consumirlo crudo en exceso: puede contener antinutrientes difíciles de digerir.

En resumen

El maní es un alimento nutritivo y versátil. Bien consumido, fortalece el organismo y brinda energía. Pero mal incorporado, puede convertirse en un problema para la salud.