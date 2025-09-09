Salud

Maní: cómo comerlo bien, para qué sirve y qué evitar

El maní aporta proteínas y energía, pero conviene saber en qué cantidad y forma consumirlo, y qué hábitos evitar para no dañar la salud.
Vida saludable
martes, 9 de septiembre de 2025 · 11:33

 

Un superalimento a mano

El maní es una de las semillas más consumidas en el mundo. Rico en proteínas, grasas saludables y minerales, aporta energía rápida y es un aliado para deportistas y personas activas.

Beneficios principales

  • Proteínas vegetales: ayudan a reparar músculos.
  • Grasas saludables: cuidan el corazón y el colesterol.
  • Vitaminas y minerales: hierro, magnesio, potasio y vitaminas del grupo B.
  • Sensación de saciedad: útil para controlar el apetito.

Cómo comerlo bien

  • En porciones moderadas: un puñado (30 g) al día es suficiente.
  • Preferirlo tostado y sin sal añadida.
  • Ideal como colación, en ensaladas o con frutas secas.

Lo que hay que evitar

  • Excederse en la cantidad: puede aportar demasiadas calorías.
  • Maní con sal o azúcar: aumenta el riesgo de hipertensión y desequilibrios metabólicos.
  • Consumirlo crudo en exceso: puede contener antinutrientes difíciles de digerir.

En resumen

El maní es un alimento nutritivo y versátil. Bien consumido, fortalece el organismo y brinda energía. Pero mal incorporado, puede convertirse en un problema para la salud.

 

