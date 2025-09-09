Pan de miga casero: la receta fácil para sándwiches perfectos

Algunas recetas destacan por su simplicidad y la practicidad que aportan a la cocina diaria. No requieren técnicas avanzadas ni ingredientes difíciles de conseguir, pero logran darle sabor y calidez a cualquier comida. El pan de miga casero es un ejemplo perfecto: una opción saludable y versátil que siempre podés tener lista para acompañar tus comidas y preparar sándwiches frescos en cualquier ocasión.

En Argentina, los sándwiches de miga son un clásico de cumpleaños, meriendas y reuniones sociales gracias a su delicada textura y gran versatilidad. Preparar el pan en su versión casera permite controlar los ingredientes, elegir opciones más saludables y disfrutar de un producto fresco, convirtiéndose en un aliado infaltable de la cocina diaria.

Noticias Relacionadas Tarta de ricota tradicional: un clásico para tus tardes de mate

Ingredientes:

500 g de harina

270 cc de agua

1 sobre de levadura seca o ½ cubo de levadura fresca

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de sal

50 g de manteca

300 g de jamón cocido

300 g de queso para máquina

Preparación:

Preparar la masa: En un bol grande, mezclá la harina con la sal y el azúcar. Disolvé la levadura en el agua y agregala a la harina. Amasá bien e incorporá la manteca a temperatura ambiente. Continuá amasando durante 5 minutos hasta obtener una masa suave y homogénea. Formá un bollo y dejalo leudar en un lugar cálido durante 40 minutos. Formar el pan: Tras el primer levado, llevá la masa a la mesada, estirala y enrollala. Colocala en un molde para pan previamente enmantecado, tapá y dejá leudar nuevamente por 1 hora. Hornear: Precalentá el horno a 170°C y cociná durante 1 hora. Retirá del horno y dejá enfriar un poco antes de cortar. Servir: Cortá el pan de miga en rebanadas y prepará los mejores sándwiches con fiambres o rellenos de tu preferencia.

Consejos adicionales:

Para una versión más saludable, podés reemplazar parte de la harina por integral o añadir semillas a la masa.

Conservá el pan en un recipiente hermético para mantener su frescura varios días.

Ideal para reuniones, meriendas o para tener siempre listo un sándwich casero y nutritivo.

Tiempo de preparación total: 2 horas (incluyendo levado)

Tiempo de cocción: 1 hora