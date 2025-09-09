Pan de miga casero: la receta fácil para sándwiches perfectos

cocina
Pan de miga casero: la receta fácil para sándwiches perfectosDescubrí cómo preparar pan de miga casero, suave, fresco y versátil, ideal para sándwiches, reuniones familiares o meriendas.
Algunas recetas destacan por su simplicidad y la practicidad que aportan a la cocina diaria. No requieren técnicas avanzadas ni ingredientes difíciles de conseguir, pero logran darle sabor y calidez a cualquier comida. El pan de miga casero es un ejemplo perfecto: una opción saludable y versátil que siempre podés tener lista para acompañar tus comidas y preparar sándwiches frescos en cualquier ocasión.
En Argentina, los sándwiches de miga son un clásico de cumpleaños, meriendas y reuniones sociales gracias a su delicada textura y gran versatilidad. Preparar el pan en su versión casera permite controlar los ingredientes, elegir opciones más saludables y disfrutar de un producto fresco, convirtiéndose en un aliado infaltable de la cocina diaria.
Ingredientes:
- 500 g de harina
- 270 cc de agua
- 1 sobre de levadura seca o ½ cubo de levadura fresca
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 50 g de manteca
- 300 g de jamón cocido
- 300 g de queso para máquina
Preparación:
- Preparar la masa: En un bol grande, mezclá la harina con la sal y el azúcar. Disolvé la levadura en el agua y agregala a la harina.
- Amasá bien e incorporá la manteca a temperatura ambiente. Continuá amasando durante 5 minutos hasta obtener una masa suave y homogénea.
- Formá un bollo y dejalo leudar en un lugar cálido durante 40 minutos.
- Formar el pan: Tras el primer levado, llevá la masa a la mesada, estirala y enrollala. Colocala en un molde para pan previamente enmantecado, tapá y dejá leudar nuevamente por 1 hora.
- Hornear: Precalentá el horno a 170°C y cociná durante 1 hora. Retirá del horno y dejá enfriar un poco antes de cortar.
- Servir: Cortá el pan de miga en rebanadas y prepará los mejores sándwiches con fiambres o rellenos de tu preferencia.
Consejos adicionales:
- Para una versión más saludable, podés reemplazar parte de la harina por integral o añadir semillas a la masa.
- Conservá el pan en un recipiente hermético para mantener su frescura varios días.
- Ideal para reuniones, meriendas o para tener siempre listo un sándwich casero y nutritivo.
- Tiempo de preparación total: 2 horas (incluyendo levado)
Tiempo de cocción: 1 hora