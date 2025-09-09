cocina

Pan de miga casero: la receta fácil para sándwiches perfectos

Descubrí cómo preparar pan de miga casero, suave, fresco y versátil, ideal para sándwiches, reuniones familiares o meriendas.
martes, 9 de septiembre de 2025 · 11:43

Algunas recetas destacan por su simplicidad y la practicidad que aportan a la cocina diaria. No requieren técnicas avanzadas ni ingredientes difíciles de conseguir, pero logran darle sabor y calidez a cualquier comida. El pan de miga casero es un ejemplo perfecto: una opción saludable y versátil que siempre podés tener lista para acompañar tus comidas y preparar sándwiches frescos en cualquier ocasión.

En Argentina, los sándwiches de miga son un clásico de cumpleaños, meriendas y reuniones sociales gracias a su delicada textura y gran versatilidad. Preparar el pan en su versión casera permite controlar los ingredientes, elegir opciones más saludables y disfrutar de un producto fresco, convirtiéndose en un aliado infaltable de la cocina diaria.

Ingredientes:

  • 500 g de harina
  • 270 cc de agua
  • 1 sobre de levadura seca o ½ cubo de levadura fresca
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • 50 g de manteca
  • 300 g de jamón cocido
  • 300 g de queso para máquina

Preparación:

  1. Preparar la masa: En un bol grande, mezclá la harina con la sal y el azúcar. Disolvé la levadura en el agua y agregala a la harina.
  2. Amasá bien e incorporá la manteca a temperatura ambiente. Continuá amasando durante 5 minutos hasta obtener una masa suave y homogénea.
  3. Formá un bollo y dejalo leudar en un lugar cálido durante 40 minutos.
  4. Formar el pan: Tras el primer levado, llevá la masa a la mesada, estirala y enrollala. Colocala en un molde para pan previamente enmantecado, tapá y dejá leudar nuevamente por 1 hora.
  5. Hornear: Precalentá el horno a 170°C y cociná durante 1 hora. Retirá del horno y dejá enfriar un poco antes de cortar.
  6. Servir: Cortá el pan de miga en rebanadas y prepará los mejores sándwiches con fiambres o rellenos de tu preferencia.

Consejos adicionales:

  • Para una versión más saludable, podés reemplazar parte de la harina por integral o añadir semillas a la masa.
  • Conservá el pan en un recipiente hermético para mantener su frescura varios días.
  • Ideal para reuniones, meriendas o para tener siempre listo un sándwich casero y nutritivo.
  • Tiempo de preparación total: 2 horas (incluyendo levado)

Tiempo de cocción: 1 hora

