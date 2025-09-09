Planta lápiz: un cactus muy particular y superfacil de cuidar

La planta lápiz es un cactus muy peculiar, noble, resistente y fácil de cuidar que sin duda se convertirá en tu nueva planta favorita y será perfecta para decorar tu hogar. Esta planta se distingue por tener ramas sin hojas que además pueden cambiar de color como cualquier otra suculenta.

También conocida por su nombre científico como Euphorbia Tirucalli, se distingue por tener la forma de un árbol sin hojas. Y precisamente por estas razones es que muchos también la llaman árbol de dedos por sus extensas ramificaciones. Pero lo más curioso es que estas ramas verdes pueden cambiar de color y ser tan largas o cortas cómo se decida.

Nativa del sur de África, es relativamente fácil de encontrar en viveros y florerías, y puede llegar a crecer tan grande como un árbol o tan pequeña como una planta de interior.

Como todas las plantas de la familia Euphorbia, cuando se corta el tallo de esta planta se produce una sustancia especia de leche blanca, la cual es un látex irritante y resulta tóxica para mascotas y personas, por lo que es importante manejarla con mucho cuidado.

¿Con qué otro nombre se le conoce a la planta lápiz?

El nombre científico de la planta lápiz es Euphorbia Tirucalli, aunque coloquialmente también se le conoce como árbol de los dedos, árbol de goma o árbol esqueleto.

Cómo cuidarla

Luz y ubicación: necesita una buena dosis de luz natural durante el día, evitando los rayos directos del sol. Puede ir en interiores o en exteriores.

Temperatura: al ser de origen tropical prefiere las más cálidas que oscilen entre los 20 °C o 25 °C. Por otro lado se recomienda protegerla de las heladas y las corrientes de aire frío.

Riego: al tratarse de una suculenta, los riegos deben ser poco frecuentes y moderados. Se recomienda hacerlo únicamente cuando el sustrato esté completamente seco.

Sustrato: agradece uno con buen drenaje que airee sus raíces y evite los encharcamientos.

Fertilizante: si se desea se le puede aplicar abono orgánico o uno específico para suculentas.

¿Cómo podar y propagar la planta lápiz?

La propagación de suculentas es conocida gracias a sus sencillos pasos y la planta lápiz no es la excepción, así que si tu cactus es demasiado grande para tu espacio no tienes de qué preocuparte.

Comienza eliminando cualquier follaje enfermo o moribundo y cortando tallos de varios tamaños, luego sumerge los extremos cortados en agua antes de permitir que se sequen completamente.

Una vez que los callos se hayan formado en los extremos cortados hay que sembrarlos en una maceta usando tierra con buen drenaje y mantén los recortes en un área sombreada con tierra casi seca hasta que se forme un nuevo crecimiento.

Es importante propagar la planta a principios de primavera o principios de verano para asegurar que crezca antes de la temporada de frío.

¿Cómo proteger tu planta lápiz?

Aunque la planta lápiz es tan resistente como cualquier suculenta, es importante brindarle todos los cuidados necesarios para asegurar que crezca grande y sus ramas permanezcan fuertes. La planta debe tener una bola de raíz firme pero no compactada, raíces blancas que no muestran signos de podredumbre. Además la planta debe permanecer erguida y no verse marchita, el color debe ser uniformemente verde, excepto en las plantas más viejas donde el tronco es marrón y se parece a la corteza y siempre la planta debe estar libre de insectos y daños en sus tallos.

¿Dónde puedes colocar tu planta lápiz?

Si no sabes en dónde puedes colocar tu planta lápiz, te damos algunas ideas de habitaciones en el hogar que son ideales para las necesidades de esta planta.

El baño suele ser una habitación con buena iluminación, además los niveles de humedad son un plus para la hidratación de la misma. También, la entrada de tu casa, una terraza o un espacio en tu jardín con un poco de sombra, son lugares que podrían sentarle muy bien a tu planta lápiz solo recuerda estar pendiente de ella y evitar dejarla fuera durante días extremadamente calurosos o fríos.

¿Es tóxica la planta lápiz para los animales?

Sí, como todas las plantas de la familia euphorbia cuando se corta el tallo de la planta lápiz se produce una sustancia especia de leche blanca, la cual es un látex irritante y es tóxica para mascotas y niños por lo que te recomendamos mantenerla fuera de su alcance.

Esta hermosa planta se ha ganado el corazón de todos en las redes sociales debido a su original forma y sus sencillos cuidados, además de que se ha convertido en una de las más populares en los viveros, así que seguro encontrarás una que te encantará y podrás decorar tu hogar con ella.