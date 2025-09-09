Tarot del colibrí: la tormenta ya pasó

Carta 1) La muerte: final. Termino. Transformación. Nuevos comienzos. Cambios importantes.

Carta 2) La justicia: orden. Equidad. Verdad. Normas.

Carta 3) Paje de bastos: inicios. Pasión. Acción. Crecimiento. Cambios. Fertilidad. Alegría.



Mensaje final

Una tirada con dos arcanos mayores muy poderosos: la muerte y la justicia. Algo llega a su final. Viene una gran transformación a la vida de la persona. Algo termina para dar lugar a lo nuevo. Se trata de un renacimiento en donde se experimentarán cambios muy radicales. El tarot sugiere que quizás la persona estuvo soportando situaciones de injusticia de diversa índole, según el caso. Las injusticias pueden haber ocasionado conflictos, desorden, desequilibrios, falta de equidad, incumplimiento de normas o pactos, mentiras, robos, abusos, traiciones, etc. Es de suponer que esta persona no la ha pasado nada bien. Pero dicen las cartas que ese ciclo termina y por fin se hace justicia. Con la justicia todo cambia y se transforma, y no son cambios menores. La muerte y la justicia juntas hablan de enormes bendiciones que renovarán toda la realidad. Hay nuevos comienzos que prometen abundancia, pasión y alegría. A quienes resuenen con este mensaje, no les ha tocado pasarla bien, pero la deuda, si la había, ya está saldada. A disfrutar de esta nueva etapa bendecida!! La tormenta ya pasó.

