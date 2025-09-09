Tarta de ricota tradicional: un clásico para tus tardes de mate

La tarta de ricota es un postre emblemático en las panaderías y hogares de toda Argentina. Su combinación dulce de queso y masa sablé la convierte en un clásico de las tardes de mate, y aunque pueda parecer un postre complicado, con esta guía paso a paso podrás prepararla en tu casa de manera sencilla y económica. Con raíces que se remontan a la tradición italiana, la tarta de ricota no solo es deliciosa, sino también un ejemplo del legado cultural de los inmigrantes italianos en nuestro país.

Ingredientes:

Para la masa:

2 huevos

130 g de azúcar

150 g de harina 0000

100 g de margarina a temperatura ambiente (o manteca)

Ralladura de un limón

Para el relleno:

500 g de ricota

200 g de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación:

Masa: Colocá la margarina en un bowl y pisá con un tenedor hasta formar una pasta blanda. Agregá el azúcar y mezclá. Añadí los huevos y la ralladura de limón, batiendo hasta integrar. Sumá la harina poco a poco e integrá sin amasar demasiado. Envolvé la masa en papel film o una bolsa limpia y llevá a la heladera por 20 minutos. Relleno: Mezclá la ricota, los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación homogénea. Armado: Precalentá el horno a 180°C y enmantecá un molde de tarta de 22 cm. Estirá la masa sobre la mesada y colócala en el molde. Pinchá la superficie con un tenedor y horneá hasta que comience a dorar. Retirá del horno, agregá el relleno de manera uniforme y devolvé al horno hasta que esté cocida.

Serví en frío.

Tiempo de cocción: 25 minutos

Tiempo total de preparación: 1 hora

Tips adicionales: