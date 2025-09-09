Tarta de ricota tradicional: un clásico para tus tardes de mate

cocina
Tarta de ricota tradicional: un clásico para tus tardes de mateDescubrí cómo preparar una deliciosa tarta de ricota, un postre tradicional que combina la suavidad del queso con la textura crocante de la masa sablé.
martes, 9 de septiembre de 2025 · 11:29
La tarta de ricota es un postre emblemático en las panaderías y hogares de toda Argentina. Su combinación dulce de queso y masa sablé la convierte en un clásico de las tardes de mate, y aunque pueda parecer un postre complicado, con esta guía paso a paso podrás prepararla en tu casa de manera sencilla y económica. Con raíces que se remontan a la tradición italiana, la tarta de ricota no solo es deliciosa, sino también un ejemplo del legado cultural de los inmigrantes italianos en nuestro país.
Ingredientes:
Para la masa:
- 2 huevos
- 130 g de azúcar
- 150 g de harina 0000
- 100 g de margarina a temperatura ambiente (o manteca)
- Ralladura de un limón
Para el relleno:
- 500 g de ricota
- 200 g de azúcar
- 2 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación:
- Masa: Colocá la margarina en un bowl y pisá con un tenedor hasta formar una pasta blanda. Agregá el azúcar y mezclá.
- Añadí los huevos y la ralladura de limón, batiendo hasta integrar.
- Sumá la harina poco a poco e integrá sin amasar demasiado.
- Envolvé la masa en papel film o una bolsa limpia y llevá a la heladera por 20 minutos.
- Relleno: Mezclá la ricota, los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación homogénea.
- Armado: Precalentá el horno a 180°C y enmantecá un molde de tarta de 22 cm.
- Estirá la masa sobre la mesada y colócala en el molde. Pinchá la superficie con un tenedor y horneá hasta que comience a dorar.
- Retirá del horno, agregá el relleno de manera uniforme y devolvé al horno hasta que esté cocida.
Serví en frío.
- Tiempo de cocción: 25 minutos
- Tiempo total de preparación: 1 hora
Tips adicionales:
- Para un sabor más tradicional, agregá trozos de pera al relleno, como en la receta original de la Edad Media.
- Podés hacer una versión más saludable reemplazando la harina de trigo por integral o harina de frutos secos como almendra o nuez.