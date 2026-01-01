Cómo hacer pickles caseros en vinagre con verduras frescas

cocina
Cómo hacer pickles caseros en vinagre con verduras frescasUna conserva fácil y sabrosa, ideal para disfrutar verduras en vinagre todo el año.
Las conservas son uno de los métodos más antiguos y eficaces para alargar la vida útil de los alimentos sin perder sabor. Dentro de este universo, los pickles caseros en vinagre se destacan por su sabor intenso, su textura crocante y su enorme versatilidad en la cocina.
Esta receta de pickles es una verdadera bendición para el paladar: combina verduras frescas con una solución de vinagre, agua, sal y azúcar, logrando un equilibrio perfecto entre acidez y dulzor. Además de ser deliciosa, es muy práctica, ya que se elabora con ingredientes fáciles de conseguir y que, por lo general, ya tenemos en casa.
Los pickles caseros pueden disfrutarse en cualquier momento del día. Son ideales para sumar a una picada, acompañar ensaladas, realzar sándwiches, hamburguesas, platos fríos o incluso preparaciones calientes. Una vez listos, se conservan en frascos y se transforman en un comodín infaltable en la heladera.
Esta preparación, basada en verduras conservadas en vinagre, ofrece resultados extraordinarios y es perfecta tanto para quienes se inician en el mundo de las conservas como para quienes ya tienen experiencia.
Receta de pickles caseros en vinagre
Ingredientes
- 1 pepino
- 1 zanahoria
- 1/2 coliflor blanco
- 2 ajíes amarillos
- 1 cebolla morada
- 300 cc de vinagre de alcohol
- 200 cc de agua
- 50 g de azúcar
- 10 g de sal
- Pimienta en grano, a gusto
- Hojas de laurel, a gusto
- 3 frascos esterilizados
Pickles caseros: paso a paso
- Lavar todas las verduras con abundante agua y secarlas bien.
- Cortar los ajíes por la mitad y retirar completamente las semillas.
- Separar la coliflor en trozos de aproximadamente 2 centímetros, incluyendo tallo y flores.
- Cortar la zanahoria en bastones de unos 4 centímetros de largo.
- Picar la cebolla morada en cubos pequeños.
- Cortar el pepino en rodajas de unos 2 centímetros de espesor.
- Lavar y esterilizar bien los frascos que se utilizarán para la conserva.
- Distribuir las verduras dentro de los frascos de manera pareja.
- En una olla, llevar a hervor el agua, el vinagre, la sal y el azúcar durante unos 15 minutos.
- Verter el líquido caliente sobre las verduras hasta cubrirlas por completo.
- Cerrar los frascos, dejar enfriar y llevar a la heladera.
- Dejar reposar al menos tres días antes de consumir para que los sabores se integren correctamente.