cocina

Cómo hacer pickles caseros en vinagre con verduras frescas

Una conserva fácil y sabrosa, ideal para disfrutar verduras en vinagre todo el año.
Vida saludable
jueves, 1 de enero de 2026 · 12:46

Las conservas son uno de los métodos más antiguos y eficaces para alargar la vida útil de los alimentos sin perder sabor. Dentro de este universo, los pickles caseros en vinagre se destacan por su sabor intenso, su textura crocante y su enorme versatilidad en la cocina.

Esta receta de pickles es una verdadera bendición para el paladar: combina verduras frescas con una solución de vinagre, agua, sal y azúcar, logrando un equilibrio perfecto entre acidez y dulzor. Además de ser deliciosa, es muy práctica, ya que se elabora con ingredientes fáciles de conseguir y que, por lo general, ya tenemos en casa.

Los pickles caseros pueden disfrutarse en cualquier momento del día. Son ideales para sumar a una picada, acompañar ensaladas, realzar sándwiches, hamburguesas, platos fríos o incluso preparaciones calientes. Una vez listos, se conservan en frascos y se transforman en un comodín infaltable en la heladera.

Esta preparación, basada en verduras conservadas en vinagre, ofrece resultados extraordinarios y es perfecta tanto para quienes se inician en el mundo de las conservas como para quienes ya tienen experiencia.

Receta de pickles caseros en vinagre

Ingredientes

  • 1 pepino
  • 1 zanahoria
  • 1/2 coliflor blanco
  • 2 ajíes amarillos
  • 1 cebolla morada
  • 300 cc de vinagre de alcohol
  • 200 cc de agua
  • 50 g de azúcar
  • 10 g de sal
  • Pimienta en grano, a gusto
  • Hojas de laurel, a gusto
  • 3 frascos esterilizados

Pickles caseros: paso a paso

  1. Lavar todas las verduras con abundante agua y secarlas bien.
  2. Cortar los ajíes por la mitad y retirar completamente las semillas.
  3. Separar la coliflor en trozos de aproximadamente 2 centímetros, incluyendo tallo y flores.
  4. Cortar la zanahoria en bastones de unos 4 centímetros de largo.
  5. Picar la cebolla morada en cubos pequeños.
  6. Cortar el pepino en rodajas de unos 2 centímetros de espesor.
  7. Lavar y esterilizar bien los frascos que se utilizarán para la conserva.
  8. Distribuir las verduras dentro de los frascos de manera pareja.
  9. En una olla, llevar a hervor el agua, el vinagre, la sal y el azúcar durante unos 15 minutos.
  10. Verter el líquido caliente sobre las verduras hasta cubrirlas por completo.
  11. Cerrar los frascos, dejar enfriar y llevar a la heladera.
  12. Dejar reposar al menos tres días antes de consumir para que los sabores se integren correctamente.

