Cómo hacer pickles caseros en vinagre con verduras frescas

Las conservas son uno de los métodos más antiguos y eficaces para alargar la vida útil de los alimentos sin perder sabor. Dentro de este universo, los pickles caseros en vinagre se destacan por su sabor intenso, su textura crocante y su enorme versatilidad en la cocina.

Esta receta de pickles es una verdadera bendición para el paladar: combina verduras frescas con una solución de vinagre, agua, sal y azúcar, logrando un equilibrio perfecto entre acidez y dulzor. Además de ser deliciosa, es muy práctica, ya que se elabora con ingredientes fáciles de conseguir y que, por lo general, ya tenemos en casa.

Los pickles caseros pueden disfrutarse en cualquier momento del día. Son ideales para sumar a una picada, acompañar ensaladas, realzar sándwiches, hamburguesas, platos fríos o incluso preparaciones calientes. Una vez listos, se conservan en frascos y se transforman en un comodín infaltable en la heladera.

Esta preparación, basada en verduras conservadas en vinagre, ofrece resultados extraordinarios y es perfecta tanto para quienes se inician en el mundo de las conservas como para quienes ya tienen experiencia.

Receta de pickles caseros en vinagre

Ingredientes

1 pepino

1 zanahoria

1/2 coliflor blanco

2 ajíes amarillos

1 cebolla morada

300 cc de vinagre de alcohol

200 cc de agua

50 g de azúcar

10 g de sal

Pimienta en grano, a gusto

Hojas de laurel, a gusto

3 frascos esterilizados

Pickles caseros: paso a paso