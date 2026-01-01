Horóscopo chino del jueves 1 de enero de 2026: nuevos comienzos y calma interior

astrologia
Horóscopo chino del jueves 1 de enero de 2026: nuevos comienzos y calma interiorLa Rata de Agua acompaña el inicio del año con una energía serena y consciente, ideal para marcar intenciones, escuchar la intuición y avanzar sin apuro.
Rata
El año comienza con claridad emocional. En el amor, expresar deseos fortalece vínculos. En lo personal, definir una intención te ordena por dentro.
Buey
Buscás estabilidad desde el primer día. En el amor, la calma compartida reconforta. En lo personal, empezar sin exigencias te hace bien.
Tigre
La energía pide moderación. En el amor, bajar impulsos mejora la armonía. En lo personal, canalizar entusiasmo con conciencia te equilibra.
Conejo
Tu sensibilidad marca el tono del día. En el amor, la ternura fluye naturalmente. En lo personal, rodearte de armonía te renueva.
Dragón
Buen momento para proyectar sin presión. En el amor, expresar ilusiones acerca posiciones. En lo personal, confiar en tu proceso te libera.
Serpiente
La intuición guía cada paso. En el amor, una charla profunda ordena emociones. En lo personal, escuchar tu voz interna es clave.
Caballo
El inicio del año pide pausa. En el amor, la armonía surge al bajar expectativas. En lo personal, cuidar tu energía es prioritario.
Cabra
Jornada emotiva y contenedora. En el amor, la empatía fortalece vínculos. En lo personal, empezar el año desde la calma te equilibra.
Mono
La energía es liviana y optimista. En el amor, tu espontaneidad genera alegría. En lo personal, permitirte disfrutar abre el camino.
Gallo
Necesitás ordenar intenciones. En el amor, decir lo que esperás aclara el vínculo. En lo personal, planificar sin rigidez te tranquiliza.
Perro
Buen día para fortalecer lazos sinceros. En el amor, la comprensión fluye. En lo personal, sentir apoyo te da seguridad para lo nuevo.
Cerdo
La energía es suave y esperanzadora. En el amor, la conexión es profunda y estable. En lo personal, iniciar el año con gratitud te armoniza.