Horóscopo de hoy, jueves 1 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo

El primer día del año llega con una energía de renovación y nuevos comienzos. Los astros invitan a proyectar deseos, fijar intenciones y arrancar el año con optimismo, pero sin exigencias. Es una jornada ideal para conectar con lo que querés para el futuro y disfrutar del presente con calma. Así influyen los astros en cada signo.

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: entusiasmo renovado y ganas de empezar de cero.

Trabajo: ideas claras para nuevos objetivos.

Salud: canalizá energía sin excesos.

Números de la suerte: 1, 9, 26

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: buscás seguridad y contención emocional.

Trabajo: día ideal para planificar sin apuro.

Salud: cuidá la alimentación.

Números de la suerte: 6, 14, 22

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: charlas sinceras que fortalecen vínculos.

Trabajo: creatividad activa desde temprano.

Salud: evitá la sobreestimulación.

Números de la suerte: 3, 18, 27

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: sensibilidad y necesidad de afecto.

Trabajo: no es día para exigirte.

Salud: respetá tus tiempos emocionales.

Números de la suerte: 7, 12, 25

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: demostraciones afectivas que te reconfortan.

Trabajo: confianza para encarar nuevos desafíos.

Salud: actividad recreativa te equilibra.

Números de la suerte: 4, 16, 28

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: claridad emocional para iniciar el año liviano.

Trabajo: buen momento para ordenar prioridades.

Salud: relajá la mente.

Números de la suerte: 2, 10, 23

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía y ganas de compartir.

Trabajo: el equilibrio será tu clave este año.

Salud: buscá calma y disfrute.

Números de la suerte: 5, 15, 26

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: emociones intensas que marcan un nuevo ciclo.

Trabajo: intuiciones certeras para lo que viene.

Salud: liberá cargas emocionales.

Números de la suerte: 9, 17, 24

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: optimismo y ganas de aventura.

Trabajo: nuevos proyectos en mente.

Salud: el movimiento te revitaliza.

Números de la suerte: 8, 20, 30

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: estabilidad emocional para comenzar el año.

Trabajo: objetivos claros y realistas.

Salud: cuidá el descanso.

Números de la suerte: 6, 13, 21

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: libertad emocional y nuevas expectativas.

Trabajo: ideas innovadoras para el futuro.

Salud: despejá la mente.

Números de la suerte: 11, 18, 29

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: sensibilidad y conexión espiritual.

Trabajo: intuiciones que marcan el camino.

Salud: buscá paz interior.

Números de la suerte: 5, 14, 27