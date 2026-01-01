Horóscopo de hoy, jueves 1 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signo

astrologia
Horóscopo de hoy, jueves 1 de enero de 2026: amor, salud y trabajo signo por signoConocé las predicciones para este jueves y descubrí cómo influyen los astros en el amor, el trabajo y la salud de cada signo.
El primer día del año llega con una energía de renovación y nuevos comienzos. Los astros invitan a proyectar deseos, fijar intenciones y arrancar el año con optimismo, pero sin exigencias. Es una jornada ideal para conectar con lo que querés para el futuro y disfrutar del presente con calma. Así influyen los astros en cada signo.
ARIES (21 de marzo – 20 de abril)
Amor: entusiasmo renovado y ganas de empezar de cero.
Trabajo: ideas claras para nuevos objetivos.
Salud: canalizá energía sin excesos.
Números de la suerte: 1, 9, 26
TAURO (21 de abril – 20 de mayo)
Amor: buscás seguridad y contención emocional.
Trabajo: día ideal para planificar sin apuro.
Salud: cuidá la alimentación.
Números de la suerte: 6, 14, 22
GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)
Amor: charlas sinceras que fortalecen vínculos.
Trabajo: creatividad activa desde temprano.
Salud: evitá la sobreestimulación.
Números de la suerte: 3, 18, 27
CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)
Amor: sensibilidad y necesidad de afecto.
Trabajo: no es día para exigirte.
Salud: respetá tus tiempos emocionales.
Números de la suerte: 7, 12, 25
LEO (23 de julio – 22 de agosto)
Amor: demostraciones afectivas que te reconfortan.
Trabajo: confianza para encarar nuevos desafíos.
Salud: actividad recreativa te equilibra.
Números de la suerte: 4, 16, 28
VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)
Amor: claridad emocional para iniciar el año liviano.
Trabajo: buen momento para ordenar prioridades.
Salud: relajá la mente.
Números de la suerte: 2, 10, 23
LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)
Amor: armonía y ganas de compartir.
Trabajo: el equilibrio será tu clave este año.
Salud: buscá calma y disfrute.
Números de la suerte: 5, 15, 26
ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)
Amor: emociones intensas que marcan un nuevo ciclo.
Trabajo: intuiciones certeras para lo que viene.
Salud: liberá cargas emocionales.
Números de la suerte: 9, 17, 24
SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Amor: optimismo y ganas de aventura.
Trabajo: nuevos proyectos en mente.
Salud: el movimiento te revitaliza.
Números de la suerte: 8, 20, 30
CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)
Amor: estabilidad emocional para comenzar el año.
Trabajo: objetivos claros y realistas.
Salud: cuidá el descanso.
Números de la suerte: 6, 13, 21
ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)
Amor: libertad emocional y nuevas expectativas.
Trabajo: ideas innovadoras para el futuro.
Salud: despejá la mente.
Números de la suerte: 11, 18, 29
PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)
Amor: sensibilidad y conexión espiritual.
Trabajo: intuiciones que marcan el camino.
Salud: buscá paz interior.
Números de la suerte: 5, 14, 27