Los signos del zodíaco que no perdonan una traición

Los distintos signos del zodíaco pueden decidir cómo pagar una traición. Algunos pueden ignorarla, o pueden sentirse afectados. Pero hay otros que no sólo nunca perdonarían una traición, sino que pagará con la misma moneda.

Estos son los signos del zodíaco que no perdonan traiciones.

Tauro

Tauro es leal, pero cuando sospecha que ha sido traicionado puede decidir vengarse. Cuando esto sucede, principalmente en las relaciones románticas, dejará que el placer desvíe su fidelidad y consiga llegar a donde quiere por su sensualidad. Lo puede esconder muy bien, ya que está atento a los detalles.

Géminis

Géminis puede tener un autoestima muy afectada cuando se siente traicionado o subestimado, es decir, le puede doler en el ego. Esto sólo sucede cuando puede estimular su mente con otros asuntos, lo que puede allanadar el camino para que se conecte intelectual y emocionalmente con nuevos intereses. Pero como no se trata solo de atracción física, estas relaciones pueden acabar volviéndose serias.

Cáncer

Cáncer es uno de los signos del zodíaco más vengativos. Si los hirieron y les lastimaron el corazón y, por sobre todo, el ego, va a buscar la forma para que el otro pague. Siempre piensa que lo da todo en sus relaciones, incluso, más de lo que le dan. Esto hace que se sienta autorizado a devolver la traición sin previo aviso. Son sentimentales y profundos, pero guardan secretos como estos.

Capricornio

Los capricornianos pueden ser muy responsables y aplicados, pero también saben cuándo se les falta el respeto y se sienten con derecho a vengarse. Puede activar la frialdad y terminar involucrándote física y emocionalmente con otras personas.