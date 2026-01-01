Tarot del colibrí: es momento de dejar el ego de lado

Carta 1) Paje de oros: aprendizaje. Iniciar algo nuevo: un proyecto, un estudio, etc. Noticias.

Carta 2) Cuatro de copas: desgano. Apatía. Indiferencia. Dejar pasar oportunidades.

Carta 3) Cinco de espadas: conflictos. Peleas. Falsa victoria o victoria a un costo muy alto.

Mensaje final

La persona ha estado envuelta en una serie de conflictos, de peleas con gente de su entorno que no han conducido a nada. Aunque haya salido triunfante, esta persona no se siente bien porque el costo de ganar ha sido muy alto, tal vez le ha significado la perdida o el alejamiento de seres queridos. De manera que han sido más grandes los costos que los beneficios y todos han salido perdiendo. Esta situación ha sumido a la persona en decepción, tristeza y apatía, sin ganas de hacer nada. El tarot dice que de esa experiencia se puede aprender, volver a plantar la semilla del afecto y cuidarla con esmero para que está vez el árbol crezca fuerte y dé sus frutos. Hay una gran oportunidad para renovar los lazos que existían, solamente que la persona no la está viendo por su estado de indiferencia, de apatía y quizás orgullo. Es momento de dejar el ego de lado y hacer algo para sentirse bien. Cruzado de brazos y piernas no se saldrá de la pena, se necesita dar un primer paso y producir un acercamiento, lo demás vendrá sólo.