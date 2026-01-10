Ensalada mediterránea: fresca, colorida y llena de sabor

La ensalada mediterránea es mucho más que un simple plato frío. Evoca una tarde de verano, el sol iluminando una mesa al aire libre y una combinación de colores y aromas frescos que invitan a disfrutar sin apuro. Nacida en la cuenca del Mediterráneo, esta preparación conquistó al mundo gracias a su simpleza, su sabor equilibrado y su alto valor nutricional.

Es el ejemplo perfecto de que lo sencillo muchas veces resulta lo más sabroso y saludable. Con ingredientes nobles y frescos, se adapta a cualquier momento del día y a distintos estilos de alimentación.

Una receta versátil y adaptable

Una de sus grandes virtudes es que admite múltiples variantes. Puede prepararse en su versión clásica o enriquecerse con proteínas como atún, pollo grillado o huevo duro. También puede elaborarse con o sin queso, según gustos o necesidades alimentarias.

Siempre es una excelente opción para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar placer.

Receta de ensalada mediterránea

La ensalada mediterránea se caracteriza por el equilibrio entre vegetales frescos, aceitunas, queso y un aliño sencillo a base de aceite de oliva y jugo de limón. Es una receta rápida y muy fácil de preparar, cuyo secreto está en la calidad de los ingredientes.

Tomates jugosos, pepino crujiente, cebolla morada, aceitunas negras y el toque salado del queso feta conforman la base de esta preparación. Puede servirse como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal si se le suma una proteína.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de aproximadamente 15 minutos:

10 minutos para lavar y cortar los vegetales.

2 minutos para preparar el aliño.

3 minutos para mezclar y servir.

Ingredientes

2 tomates medianos maduros

1 pepino grande

1/2 cebolla morada pequeña

1 morrón rojo pequeño

100 g de queso feta

50 g de aceitunas negras descarozadas

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Jugo de 1/2 limón

Sal y pimienta negra recién molida, a gusto

1 cucharadita de orégano seco (opcional)

Hojas de albahaca fresca para decorar (opcional)

1 suprema de pollo cocida o grillada (opcional)

Cómo hacer ensalada mediterránea, paso a paso

Lavar bien los tomates, el pepino y el morrón. Secarlos cuidadosamente. Cortar los tomates en cubos medianos. Pelar el pepino si se desea y cortarlo en rodajas o medias lunas. Cortar el morrón en tiras finas. Pelar la cebolla morada y cortarla en pluma fina. Colocar todos los vegetales en una ensaladera grande junto con las aceitunas. Desmenuzar el queso feta por encima. En un recipiente pequeño, mezclar el aceite de oliva, el jugo de limón, sal, pimienta y orégano. Batir ligeramente con un tenedor. Verter el aliño sobre la ensalada y mezclar suavemente para no romper los ingredientes. Decorar con hojas de albahaca fresca antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la ensalada mediterránea rinde:

2 porciones abundantes como plato principal.

4 porciones como acompañamiento.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ensalada mediterránea puede conservarse en la heladera hasta 24 horas, preferentemente en un recipiente hermético. Sin embargo, se recomienda consumirla en el momento para disfrutar plenamente de su frescura, textura y sabor.