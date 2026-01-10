Los signos del zodiaco que se destacan por su mal humor

Hay personas en la astrología que no lo pueden controlar. Hay situaciones que simplemente los sacan de quicio, y dejan ver todo su mal humor, que ya los metió en problemas muchas veces. Hay quienes siempre están a un paso de estallar, y el más mínimo inconveniente puede causar que hagan una escena de la cual no se olvidará nadie que la presencie.

Pero hay que entenderlos: a pesar de que lo intentan, hay cosas que se escapan a su control.

Cáncer

La razón por la que los nacidos bajo este signo pueden perder el control es su extrema sensibilidad, que hacen que les resulte muy complicado manejar sus frustraciones. Si hay algo que no les gusta, pueden actuar de manera impulsiva, y eso generalmente es lo que les trae problemas. Para evitar esto, lo mejor es explicarles exactamente por qué se encuentran en una situación que no les gusta.

Capricornio

Son extremadamente cerebrales y aman su rutina. Es por eso que cuando se encuentran fuera de su zona de confort, están muy nerviosos, y son propensos a estallar, aunque no parezca una característica propia de ellos. Son de desesperarse por nada, y no es raro que necesiten que otra persona los ayude a solucionar sus problemas, ya que si no perderán la calma. Los capricornio necesitan que los ayuden a solucionar sus problemas.

Acuario

Son sin duda de los más malhumorados de todo el horóscopo. Los acuario no tienen ninguna tolerancia hacia la injusticia, por lo que si notan alguna situación en la que alguien débil está siendo maltratado, mostrará su peor cara de manera instantánea. Tienen una mente que no para ni un segundo, por lo que si alguna vez llegan a un estado alterado, es muy difícil que se calmen, y hay que tenerles paciencia.