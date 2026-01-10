Ñoquis de calabaza caseros: receta fácil y tips infalibles
Para lograr unos ñoquis de calabaza realmente memorables, el punto clave es controlar la humedad. El error más común —y el que arruina muchas recetas— es hervir la calabaza. Al hacerlo, la pulpa absorbe demasiada agua y se vuelve una verdadera esponja, lo que obliga a sumar harina en exceso. El resultado: ñoquis pesados, secos y gomosos.
La mejor alternativa es asar la calabaza al horno. Este método permite que el agua se evapore de manera natural y, al mismo tiempo, que los azúcares propios de la verdura se caramelicen. Así se obtiene un puré más concentrado, sabroso y seco, ideal para una masa liviana y fácil de trabajar.
Gracias a este simple cambio, la cantidad de harina necesaria disminuye notablemente y los ñoquis conservan una textura suave, delicada y con un sabor mucho más intenso a calabaza.
A la hora de acompañarlos, lo ideal es elegir salsas que respeten su perfil suave y no opaquen su gusto. Funcionan muy bien una manteca derretida con salvia y nueces tostadas, una crema suave de cuatro quesos o de gorgonzola, e incluso una clásica salsa de tomate. Para una versión más simple y aromática, basta con un chorrito de aceite de oliva y una pizca de tomillo seco.
Ingredientes (para 2 personas)
- Calabaza: 500 g
- Harina de trigo: 200 g (aproximadamente)
- Huevo: 1
- Sal y pimienta: a gusto
- Nuez moscada molida: 2 g o a gusto
- Cúrcuma molida: 10 g
Cómo hacer ñoquis de calabaza
- Cortar la calabaza, retirar las semillas y colocarla en una placa para horno. Cocinar a 180–200 °C hasta que esté bien tierna.
- Retirar del horno, dejar entibiar y extraer la pulpa con una cuchara. Pisar hasta obtener un puré bien liso y sin grumos.
- En un bol, mezclar el puré frío con el huevo, la sal, la pimienta, la nuez moscada y la cúrcuma.
- Incorporar la harina de a poco, integrando suavemente con las manos o una espátula. No amasar en exceso: la masa debe quedar apenas pegajosa. Si se agrega demasiada harina, los ñoquis quedarán duros.
- Espolvorear harina sobre la mesada. Dividir la masa en porciones, formar cilindros largos y cortar los ñoquis del tamaño de un bocado.
- De manera opcional, pasarlos por un tenedor o ñoquera para darles forma y ayudar a que la salsa se adhiera mejor.
- Cocinar en abundante agua hirviendo con sal. Cuando los ñoquis suben a la superficie (aproximadamente 2 minutos), están listos para retirar y servir.