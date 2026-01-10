Receta clásica de lasaña: simple, rendidora y deliciosa

cocina
Receta clásica de lasaña: simple, rendidora y deliciosaUn clásico de la cocina italiana, sabroso y reconfortante, ideal para compartir en familia.
La lasaña es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía italiana y una verdadera delicia que conquistó mesas de todo el mundo. Su combinación perfecta de capas de pasta, salsa de carne bien condimentada, queso fundido y una suave salsa bechamel la convierte en una preparación reconfortante, ideal para compartir en familia o con amigos.
En esta nota te compartimos una receta infalible de lasaña casera, con ingredientes simples y un paso a paso detallado para que logres un resultado sabroso, cremoso y bien gratinado.
Ingredientes
- 12 placas de pasta para lasaña (preferentemente fresca)
- 500 g de carne molida (ternera, cerdo o mezcla)
- 1 cebolla mediana picada finamente
- 2 dientes de ajo picados
- 400 g de salsa de tomate
- 250 g de queso mozzarella rallado
- 250 g de queso parmesano rallado
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite de oliva
- Hojas de albahaca fresca para decorar
Para la salsa bechamel:
- 50 g de mantequilla
- 50 g de harina
- 500 ml de leche caliente
- Sal y pimienta a gusto
- (Opcional: una pizca de nuez moscada)
Preparación
- En una sartén amplia, calentá un chorrito de aceite a fuego medio. Rehogá la cebolla junto con el ajo hasta que estén transparentes y fragantes.
- Incorporá la carne molida y cociná hasta que esté bien dorada y suelta. Condimentá con sal y pimienta, agregá la salsa de tomate, mezclá bien y dejá cocinar unos minutos más. Retirá del fuego y reservá.
- Para la salsa bechamel, derretí la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Agregá la harina y mezclá constantemente hasta formar una pasta homogénea. Sumá la leche caliente de a poco, sin dejar de revolver, hasta lograr una salsa espesa y sin grumos. Condimentá a gusto y reservá.
- Precalentá el horno a 180 °C.
- En una fuente apta para horno, colocá una fina capa de salsa bechamel en la base. Cubrí con una capa de placas de pasta.
- Agregá una capa de salsa de carne y espolvoreá con mozzarella y parmesano rallado.
- Repetí el armado en capas hasta terminar los ingredientes. Finalizá con placas de pasta, abundante salsa bechamel y queso rallado por encima.
- Llevá la lasaña al horno y cociná durante 30 a 35 minutos, hasta que esté bien caliente, burbujeante y dorada en la superficie.
- Retirá del horno y dejá reposar unos minutos antes de cortar. Decorá con hojas de albahaca fresca y serví caliente.
Un clásico que nunca falla
La lasaña casera es un plato completo, sabroso y rendidor, perfecto para reuniones familiares, almuerzos de domingo o cenas especiales. Además, se puede preparar con anticipación y recalentar sin perder sabor, lo que la convierte en una opción práctica y deliciosa.