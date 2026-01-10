Receta clásica de lasaña: simple, rendidora y deliciosa

La lasaña es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía italiana y una verdadera delicia que conquistó mesas de todo el mundo. Su combinación perfecta de capas de pasta, salsa de carne bien condimentada, queso fundido y una suave salsa bechamel la convierte en una preparación reconfortante, ideal para compartir en familia o con amigos.

En esta nota te compartimos una receta infalible de lasaña casera, con ingredientes simples y un paso a paso detallado para que logres un resultado sabroso, cremoso y bien gratinado.

Ingredientes

12 placas de pasta para lasaña (preferentemente fresca)

500 g de carne molida (ternera, cerdo o mezcla)

1 cebolla mediana picada finamente

2 dientes de ajo picados

400 g de salsa de tomate

250 g de queso mozzarella rallado

250 g de queso parmesano rallado

Sal y pimienta a gusto

Aceite de oliva

Hojas de albahaca fresca para decorar

Para la salsa bechamel:

50 g de mantequilla

50 g de harina

500 ml de leche caliente

Sal y pimienta a gusto

(Opcional: una pizca de nuez moscada)

Preparación

En una sartén amplia, calentá un chorrito de aceite a fuego medio. Rehogá la cebolla junto con el ajo hasta que estén transparentes y fragantes. Incorporá la carne molida y cociná hasta que esté bien dorada y suelta. Condimentá con sal y pimienta, agregá la salsa de tomate, mezclá bien y dejá cocinar unos minutos más. Retirá del fuego y reservá. Para la salsa bechamel, derretí la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Agregá la harina y mezclá constantemente hasta formar una pasta homogénea. Sumá la leche caliente de a poco, sin dejar de revolver, hasta lograr una salsa espesa y sin grumos. Condimentá a gusto y reservá. Precalentá el horno a 180 °C. En una fuente apta para horno, colocá una fina capa de salsa bechamel en la base. Cubrí con una capa de placas de pasta. Agregá una capa de salsa de carne y espolvoreá con mozzarella y parmesano rallado. Repetí el armado en capas hasta terminar los ingredientes. Finalizá con placas de pasta, abundante salsa bechamel y queso rallado por encima. Llevá la lasaña al horno y cociná durante 30 a 35 minutos, hasta que esté bien caliente, burbujeante y dorada en la superficie. Retirá del horno y dejá reposar unos minutos antes de cortar. Decorá con hojas de albahaca fresca y serví caliente.

Un clásico que nunca falla

La lasaña casera es un plato completo, sabroso y rendidor, perfecto para reuniones familiares, almuerzos de domingo o cenas especiales. Además, se puede preparar con anticipación y recalentar sin perder sabor, lo que la convierte en una opción práctica y deliciosa.