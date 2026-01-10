cocina

Receta clásica de lasaña: simple, rendidora y deliciosa

Un clásico de la cocina italiana, sabroso y reconfortante, ideal para compartir en familia.
sábado, 10 de enero de 2026 · 16:46

La lasaña es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía italiana y una verdadera delicia que conquistó mesas de todo el mundo. Su combinación perfecta de capas de pasta, salsa de carne bien condimentada, queso fundido y una suave salsa bechamel la convierte en una preparación reconfortante, ideal para compartir en familia o con amigos.

En esta nota te compartimos una receta infalible de lasaña casera, con ingredientes simples y un paso a paso detallado para que logres un resultado sabroso, cremoso y bien gratinado.

Ingredientes

  • 12 placas de pasta para lasaña (preferentemente fresca)
  • 500 g de carne molida (ternera, cerdo o mezcla)
  • 1 cebolla mediana picada finamente
  • 2 dientes de ajo picados
  • 400 g de salsa de tomate
  • 250 g de queso mozzarella rallado
  • 250 g de queso parmesano rallado
  • Sal y pimienta a gusto
  • Aceite de oliva
  • Hojas de albahaca fresca para decorar

Para la salsa bechamel:

  • 50 g de mantequilla
  • 50 g de harina
  • 500 ml de leche caliente
  • Sal y pimienta a gusto
  • (Opcional: una pizca de nuez moscada)

Preparación

  1. En una sartén amplia, calentá un chorrito de aceite a fuego medio. Rehogá la cebolla junto con el ajo hasta que estén transparentes y fragantes.
  2. Incorporá la carne molida y cociná hasta que esté bien dorada y suelta. Condimentá con sal y pimienta, agregá la salsa de tomate, mezclá bien y dejá cocinar unos minutos más. Retirá del fuego y reservá.
  3. Para la salsa bechamel, derretí la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Agregá la harina y mezclá constantemente hasta formar una pasta homogénea. Sumá la leche caliente de a poco, sin dejar de revolver, hasta lograr una salsa espesa y sin grumos. Condimentá a gusto y reservá.
  4. Precalentá el horno a 180 °C.
  5. En una fuente apta para horno, colocá una fina capa de salsa bechamel en la base. Cubrí con una capa de placas de pasta.
  6. Agregá una capa de salsa de carne y espolvoreá con mozzarella y parmesano rallado.
  7. Repetí el armado en capas hasta terminar los ingredientes. Finalizá con placas de pasta, abundante salsa bechamel y queso rallado por encima.
  8. Llevá la lasaña al horno y cociná durante 30 a 35 minutos, hasta que esté bien caliente, burbujeante y dorada en la superficie.
  9. Retirá del horno y dejá reposar unos minutos antes de cortar. Decorá con hojas de albahaca fresca y serví caliente.

Un clásico que nunca falla

La lasaña casera es un plato completo, sabroso y rendidor, perfecto para reuniones familiares, almuerzos de domingo o cenas especiales. Además, se puede preparar con anticipación y recalentar sin perder sabor, lo que la convierte en una opción práctica y deliciosa.

