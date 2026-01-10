Tarot del colibrí: la importancia de elegirse y valorarse
Carta 1) Seis de oros: Caridad. Limosna.
Carta 2) Nueve de bastos: Cansancio. Resiliencia. Luchas.
Carta 3) Dos de copas: Encuentro. Unión. Amor.
Mensaje final
La persona está muy cansada de recibir migajas de todo, con respecto a lo material, pero también en lo afectivo y emocional. Es alguien que trabaja mucho, acciona y no baja los brazos, pero en este momento se siente al borde del agotamiento. Quizás no ha recibido lo que se merecía en alguna situación, lo que ha terminado por cansarla, aunque no vencerla. Este alguien está viendo con tristeza y preocupación la falta de equidad que ha atravesado y necesita tomar una decisión en el plano afectivo/ sentimental. De momento no está enfrentando la decisión, le está dando la espalda, pero pronto tendrá que hacerlo. El tarot dice que el decidir por aquello que se merece traerá luz y armonía a su vida. La autoestima y autovaloración es lo que deberían prevalecer. Es importante elegirse y dejar de esforzarse para ser querida. Dicen las cartas que cuando el amor a sí misma se manifieste, entonces llegará un amor recíproco y verdadero.