Capeletis de ricotta y espinaca: tradición y sabor en casa

Los capeletis son mucho más que una pasta rellena: representan ese ritual de cocina casera que transforma una comida cotidiana en un momento especial. Con su relleno cremoso y la delicadeza de la pasta fresca, se convierten en una opción perfecta para lucirse sin necesidad de ingredientes sofisticados. Ideales para un almuerzo de domingo o una cena con invitados, estos capeletis combinan tradición, sabor y un toque de elegancia artesanal.

Prepararlos en casa permite controlar la calidad de los ingredientes y disfrutar del proceso, desde el amasado hasta el plato final. Además, la ricotta y la espinaca aportan suavidad y equilibrio, logrando un relleno liviano pero lleno de sabor.

Ingredientes

Para la masa

2 tazas de harina de trigo

3 huevos

1 cucharada de aceite de oliva

1 pizca de sal

Para el relleno

300 g de ricotta

100 g de espinacas cocidas y bien escurridas

1 huevo

Sal y pimienta al gusto

Nuez moscada (opcional)

Paso a paso

Preparar la masa

En un bol grande, colocar la harina en forma de volcán y hacer un hueco en el centro. Agregar los huevos, el aceite de oliva y la sal. Integrar hasta formar una masa uniforme.

Amasar y reposar

Llevar la masa a una superficie enharinada y amasar durante unos 10 minutos, hasta que quede lisa y elástica. Envolver en film y dejar reposar en la heladera al menos 30 minutos. Este paso es clave para lograr una pasta más maleable.

Hacer el relleno

Mezclar la ricotta con las espinacas picadas finamente. Incorporar el huevo, sal, pimienta y nuez moscada. Integrar bien hasta obtener una preparación cremosa.

Estirar y armar

Dividir la masa en partes y estirarlas finas con rodillo. Cortar círculos de unos 8 cm de diámetro. Colocar una pequeña cantidad de relleno en el centro, doblar en forma de semicírculo y sellar bien los bordes.

Cocción

Hervir abundante agua con sal y cocinar los capeletis en tandas durante 3 a 4 minutos, hasta que suban a la superficie. Retirar con espumadera.

Servir

Acompañar con una salsa suave que realce el relleno, como una de tomate casera o una crema liviana con un toque de nuez moscada.

Un plato simple, reconfortante y lleno de sabor, que demuestra que la elegancia también puede nacer en casa.