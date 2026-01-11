Cómo hacer bolas de fraile perfectas y doradas en casa

Las bolas de fraile son un clásico de la pastelería casera que atraviesa generaciones y nunca pasa de moda. Su textura esponjosa, su sabor suave y ese aroma irresistible al freírse las convierten en una opción ideal para acompañar el mate, el café o disfrutar en una merienda especial. Con ingredientes simples y un paso a paso accesible, esta receta permite prepararlas en casa y lograr un resultado dorado, liviano y delicioso.

Ingredientes

Noticias Relacionadas Capeletis de ricotta y espinaca: tradición y sabor en casa

500 g de harina de trigo

10 g de levadura fresca

1 taza de leche tibia

2 cucharadas de azúcar

1 huevo

1 pizca de sal

Aceite para freír

Preparación paso a paso

Activar la levadura

En un recipiente pequeño, disolver la levadura fresca en la leche tibia junto con una cucharada de azúcar. Dejar reposar durante unos 10 minutos, hasta que la mezcla espume y se active.

Preparar la masa

En un bol amplio, colocar la harina junto con la sal y formar un hueco en el centro. Agregar el huevo ligeramente batido y la mezcla de levadura. Integrar todos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme.

Amasar

Volcar la masa sobre una superficie enharinada y amasar durante aproximadamente 10 minutos, hasta lograr una textura suave, lisa y elástica.

Primer levado

Colocar la masa en un recipiente ligeramente engrasado, cubrir con un paño limpio y dejar reposar en un lugar cálido durante una hora, o hasta que duplique su volumen.

Formar las bolas

Desgasificar la masa y dividirla en porciones pequeñas. Formar bolitas parejas, del tamaño de una nuez.

Segundo reposo

Disponer las bolas sobre una bandeja enharinada, cubrirlas y dejarlas reposar unos 30 minutos para que vuelvan a crecer.

Freír

Calentar abundante aceite a fuego medio. Freír las bolas de fraile de a pocas, girándolas para que se doren de manera pareja. Retirarlas cuando estén bien doradas.

Escurrir y terminar

Colocar sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite. Espolvorear con azúcar impalpable o pasarlas por azúcar común mientras aún estén calientes.

Un clásico irresistible, ideal para compartir y disfrutar recién hecho.